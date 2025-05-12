PKK’DAN TARİHİ KARAR: ÖRGÜT FESHEDİLDİ, SİLAHLI MÜCADELE BİTTİ

Türkiye’nin terörle mücadelesinde tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Olağanüstü Kongre sonrası silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldı. Alınan bu karar, kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

PKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi, örgütün Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini ve bu nedenle tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirmiştir. Bu bağlamda, PKK örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılmasına karar vermiştir. Bundan sonra PKK adıyla yürütülen tüm faaliyetler sona ermiştir.”

BÖLGEDE DİYALOĞUN ÖNÜ AÇILIYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, PKK’nın aldığı kararı olumlu karşıladıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu karar, siyasi olgunluğun bir göstergesidir. Türkiye ve bölge ülkeleri arasında birlikte yaşamı ve istikrarı güçlendirecek gerçek bir diyaloğun önünü açacaktır.”

Ayrıca DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kararı şu sözlerle değerlendirdi:

“Bir dönem kapanıyor. Umut dolu bir dönemin kapısı aralanıyor. Yeni bir tarih yazımına talibiz ve bu sürece hazırız. Sorumluluğumuzun farkındayız.”

ANALİZ: KALICI BARIŞ MÜMKÜN MÜ?

PKK’nın bu fesih kararı, Türkiye açısından terörle mücadelede bir dönüm noktası olarak görülüyor. Güvenlik uzmanlarına göre, örgütün silah bırakması bölge barışı adına önemli bir adım olabilir. Ancak sürecin istikrarlı biçimde ilerlemesi için çok taraflı siyasi ve toplumsal destek gerektiği vurgulanıyor.

Bu gelişmenin ardından gözler, örgütle bağlantılı diğer yapılara ve sürecin uygulanmasına çevrildi. Türkiye’nin özellikle terörle mücadeledeki stratejik politikalarının bundan sonraki süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.