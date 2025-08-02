TARLA İLE MARKET FİYATLARI ARASINDA EN DERİN UÇURUM KARPUZDA!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları arasındaki farkları açıkladı. En dikkat çekici veri ise karpuzda görülen yüzde 614’lük fiyat farkı oldu. Üreticide 1,18 TL olan karpuz, markette 8,42 TL’ye kadar çıktı.

En Yüksek Fiyat Farkı Karpuzda

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market fiyatları arasındaki en büyük farkın karpuzda görüldüğünü belirtti. Karpuzu şu ürünler izledi:

Patlıcan: %295,8 fark

%295,8 fark Salatalık: %275,3 fark

%275,3 fark Yeşil soğan: %247,6 fark

%247,6 fark Havuç: %242,8 fark

Zam Şampiyonu: Limon

Marketlerde temmuz ayının zam şampiyonu ise limon oldu. Limon fiyatı bir ayda %37,8 oranında arttı. Onu şu ürünler takip etti:

Yumurta: %14,3

%14,3 Elma: %12,8

%12,8 Kuru incir: %5

%5 Mısırözü yağı: %3

En Fazla Düşen Ürünler

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise kabak oldu (%42,6 düşüş). Ardından:

Karpuz: %39,8

%39,8 Patates: %31,5

%31,5 Kuru soğan: %24,6

%24,6 Yeşil soğan: %19,5

Üreticide Fiyat Değişimleri

Temmuz ayında üreticide 29 ürünün 10’unda fiyat artışı, 14’ünde ise düşüş görüldü. En çok artış:

Limon: %55,6

%55,6 Yeşil mercimek: %29,6

%29,6 Sivri biber: %27,5

%27,5 Yumurta: %17,8

%17,8 Kırmızı mercimek: %13,1

En çok düşüş ise: