EKMEĞE YÜZDE 20 ZAM GELİYOR!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ekmeğe yüzde 20 oranında zam yapılacak ve ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 75 lirayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Yeni Ekmek Fiyatları

Eski fiyatlar: 200 gram ekmek: 12,5 TL 240 gram ekmek: 15 TL

Yeni fiyatlar (1 Ağustos itibarıyla): 200 gram ekmek: 15 TL 270 gram ekmek: 20 TL



Balcı, başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir olmak üzere birçok ilde yeni fiyatların yürürlüğe girdiğini belirtti.

“Ocak Ayına Kadar Yeni Zam Yok”

Federasyon, ocak ayında asgari ücret belirlenene kadar ekmeğe yeni bir zam yapılmayacağını duyurdu. Balcı, “Hedefimiz, yıl sonuna kadar bu fiyatı korumak ve halkın alım gücünü gözetmek” dedi.

Ekmek İsrafına Dikkat Çekildi

Balcı ayrıca, ekmek israfında beklenen düşüşün henüz sağlanamadığını belirterek, bu konuda daha fazla bilinçlenme çağrısı yaptı. Üretimde kalite ve fiyat dengesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Buğdayda Hasat Sorunu Yok

Türkiye’de bu yıl 19,5–20 milyon ton buğday hasadı bekleniyor. Ekmeklik un için yıllık 12 milyon ton buğday yeterli olduğundan, arzda sorun yaşanmayacağı bildirildi.