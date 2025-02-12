BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT! DENGELER DEĞİŞTİ

BANKADA FAİZ DENGESİ DEĞİŞTİ! MEVDUAT SAHİPLERİNİ NELER BEKLYOR?

Faizlerdeki gelişmeler, bankada parası olanın dikkatini çekiyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları son 10 ayın, konut kredisi faizleri ise 1,5 yılın en düşük seviyesinde geriledi. Ancak faiz indirimi beklentileri hala sürüyor.

Merkez Bankası’nın arka planında biriken faiz indirimleriyle biriken mevduat faiz tutarlarında önemli değişimler gözlemlenmeye başladı. Daha önce büyük tutarlara yüksek faiz veren seçenekler, artık küçük meblağlara daha cazip faizler sunuyor.

Birçok banka, 100 bin TL’ye yüzde 50 faiz verirken, 1 milyon TL için bu oran yüzde 49,5’e kadar geriledi. Peki, düşük meblağlara neden daha yüksek faiz uygulanıyor? Faizlerde düşüş devam eder mi? İşte uzman kişiler…

DÜŞÜK MEBLAĞA YÜKSEK FAİZİN SEBEBİ NE?

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, bankaların küçük yatırımcılarını kaybetmemek için düşük meblağlara daha yüksek faiz sunulduğunu belirtti. Baydar, yatırım fonlarının cazibesinin artmasıyla birlikte bankaların para çıkışını önlemek adına düşük mevduatlara daha fazla faiz önerildiğini söyledi.

100 BİN TL’YE NE KADAR GETİRİ VAR?

Bugün 100 bin TL’sini mevduatta değerlendiren bir kişi, yıllık yüzde 48 faiz oranıyla aylık net 3.600 TL getirebiliyor.

MART AYINDA FAİZLER DÜŞER Mİ?

Ekonomist Muhammet Bayram ise Merkez Bankası’nın mart yerinde en az 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini söyledi. Ancak kararın enflasyon oranlarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti.

MEVDUAT HALA CAZİP Mİ?

Uzmanlara göre mevduat şu an az bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yıllık enflasyon yüzde 30 seviyelerde olsa bile, mevcut faiz oranlarının makaraya bir getirilmesini sağlıyor. Ancak faizlerin düşmesine devam edilmesi halinde, borsanın borsaya yönelmesi bekleniyor.

Banka parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri ve faiz politikalarındaki değişimler yatırım kararlarını verebilir.