Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Rıza Pekkutsal’ın hayatı ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Atla Gel Şaban, Tokatçı, Ortadirek Şaban, Sosyete Şaban gibi Kemal Sunal filmlerinde hafızalara kazınan usta oyuncu Rıza Pekkutsal, İzmir’de hayatını kaybetti. Oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda seslendirme de yapan Rıza Pekkutsal, 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde ‘Hacı Gaffur’ rolüyle ilk dizi oyunculuğunu yapmıştı. Müzik sektörüyle de ilgilenen oyuncu 20 plağa imza atmıştı. Peki, Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Türk sinema oyuncusu Rıza Pekkutsal’ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Türk sinema oyuncusu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. 87 yaşında İzmir’de yaşamını yitiren sanatçı sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirmenlik ve müzik çalışmaları da yaptı. 1980’lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yapan oyuncu, Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte bir reklam filminde yer aldı. En son oynadığı Film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmi olmuştu.

Usta sanatçının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir’de doğdu. Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olan Rıza Pekkutsal Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu.

Bu filmden sonra 1971’den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980’lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı.

İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde ‘Hacı Gaffur’ rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte oldu.

Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal, yaklaşık 20 plaka imza attı. Uzun süre İstanbul’da yaşayan sanatçı İzmir’de ikamet ediyordu.