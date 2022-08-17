Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
5 views
17 Ağustos 2022 - 11:42
Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü Türk sinema oyuncusu Rıza Pekkutsal hangi filmlerde oynadı

Rıza Pekkutsal’ın hayatı ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Atla Gel Şaban, Tokatçı, Ortadirek Şaban, Sosyete Şaban gibi Kemal Sunal filmlerinde hafızalara kazınan usta oyuncu Rıza Pekkutsal, İzmir’de hayatını kaybetti. Oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda seslendirme de yapan Rıza Pekkutsal, 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde ‘Hacı Gaffur’ rolüyle ilk dizi oyunculuğunu yapmıştı. Müzik sektörüyle de ilgilenen oyuncu 20 plağa imza atmıştı. Peki, Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Türk sinema oyuncusu Rıza Pekkutsal’ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Türk sinema oyuncusu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. 87 yaşında İzmir’de yaşamını yitiren sanatçı sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirmenlik ve müzik çalışmaları da yaptı. 1980’lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yapan oyuncu, Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte bir reklam filminde yer aldı. En son oynadığı Film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmi olmuştu.

Usta sanatçının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir’de doğdu. Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olan Rıza Pekkutsal Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu.

Bu filmden sonra 1971’den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980’lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı.

İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde ‘Hacı Gaffur’ rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte oldu.

Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal, yaklaşık 20 plaka imza attı. Uzun süre İstanbul’da yaşayan sanatçı İzmir’de ikamet ediyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?
KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?
Sosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurduSosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmzalar Atıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İZEL-ÇELİK-ERCAN HAT-TRICK YAPTI! FENOMEN 3’LÜYLE 3’ÜNCÜ KONSER!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BEN ANLAMADIM YA SİZ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adli tatil ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
Bakan Çavuşoğlu’ndan çok sert tepki: ‘Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır’Ağustos 16, 2022-3:22 pm
15 Ağustos Hava Durumu: Meteorolojiden 22 Şehir İçin Kuvvetli Sağanak Yağış UyarısıAğustos 15, 2022-3:34 pm
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Ağustos 15, 2022-12:14 pm
ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?Ağustos 15, 2022-12:07 pm
Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?Ağustos 15, 2022-12:00 pm
Ek puanlı yerleştime nedir, ne demek?Ağustos 15, 2022-11:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !