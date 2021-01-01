Didem’in Üstsüz Pozları Olay Oldu !

Didem Soydan (37), bu sefer üstsüz pozlar verdi. İşte Didem Soydan’ın ses getiren o pozları.

Instagram’da 745 bin takipçisi olan Didem Soydan, kusursuz vücudunu sergilemeye devam ediyor.

İç giyim markalarıyla işbirliği yaparak adından söz ettiren Soydan, yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı.

Didem Soydan’un yarı çıplak pozu kısa sürede 40 binden fazla beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda “Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar oldu” diyen Soydan, “Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu. Ama mesela New York’tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti.” ifadelerini kullanmıştı.

37 yaşındaki Didem Soydan iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. İşte pozlar…