Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da yasa dış bahis çetesine operasyon! Çete lideri ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın eniştesi çıktı

İstanbul’da yasa dış bahis çetesine operasyon! Çete lideri ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın eniştesi çıktı
3 views
28 Ekim 2022 - 10:43

İstanbul’da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, ‘Çiftlik Bank’ davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın kuzeni ve eniştesi E.A. ile 4 diğer şüpheli yakalandı. E.A.’nın liderliğini yaptığı şebekeyi takibe alan polis, çetenin ‘QR Kod’ üzerinden bahis paralarını ATM’den parça parça çektiklerini saptadı. Şebekenin, paraları ‘kasacı’ olarak tabir edilen çete lideri E.A.’ya teslim ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla tanınmış ve bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine ‘kurye’ süsü verip para naklini sağladıkları tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı şekilde bahis oynatan bir çete tespit etti.

ŞEBEKE ÜYELERİ, ‘QR KOD’ ÜZERİNDEN BAHİS PARALARINI ATM’DEN PARÇA PARÇA ÇEKİYORDU

Kamuoyunda ‘Çiftlik Bank’ olarak bilinen davanın sanıklarından ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın kuzeni ve eniştesi olan E.A.’nın liderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis şebekesini takibe alan polis, çetenin ‘QR Kod’ üzerinden bahis paralarını ATM’den parça parça çektiklerini saptadı. ‘QR Kod’ yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağlayan E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.’nın Küçükçekmece’de bulunan bir AVM’nin içindeki banka ATM’lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi.

Polisin radarına takıldıklarından habersiz olan ve farklı bankalara ait ATM’lerden benzer yöntemle sürekli para çektikleri anlaşılan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın’ın kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan E.A. liderliğindeki 5 şüpheli tek tek belirlendi.

ÇEKİLEN PARALAR ‘KASACI’ OLARAK TABİR EDİLEN VE ŞEBEKEYE LİDERLİK EDEN ŞÜPHELİYE TESLİM EDİLİYORDU

Yapılan fiziki takibin devamında bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim’de ATM’lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri ‘kasacı’ olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden E.A.’ya teslim ettikleri anlaşıldı.

ÇİFTLİK BANK DAVASINDA TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

E.A.’nın aynı zamanda Çiftlik Bank davasında tanık olarak dinlendiği de tespit edildi. Elden ele aktarılan paranın izini süren emniyet ekipleri, çete lideri ile birlikte 2 şüpheliyi daha para teslimatı sırasında yakalayıp gözaltına aldı.

PARA NAKLİNİ, BİLİNEN MARKALARIN AMBLEMLERİNİ KULLANARAK KENDİLERİNE ‘KURYE’ SÜSÜYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Operasyonu derinleştiren polis, il genelinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis çetesine mensup şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla tanınmış ve bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine ‘kurye’ süsü verip para naklini sağladıklarını tespit etti. Şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak dijital dokümanlarda izlerini kaybettirmeye çalışan bahis çetesi üyelerinin, gözaltına alındıkları sırada üzerlerinden 108 bin 450 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca zanlıların bahis paralarını ‘QR Kod’ sistemini kullanarak ATM’lerden çekmek ve şifreli yazışmalarda kullanmak üzere taşıdıkları 6 cep telefonu da bulundu.

TOSUNCUK’UN ENİŞTESİ DE DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette üç gün boyunca sorguya alınan şebeke lideri E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın eniştesi de dahil olmak üzere şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şebeke üyelerinin ATM’lerdeki para çekme işlemleri, gizlilik içinde yürüttükleri tüm hareketleri ve polisin suçüstü yaparak zanlıları yakaladığı anlar çevredeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meral Akşener ve Melek Mosso düetiMeral Akşener ve Melek Mosso düeti
Iman Elbani’den hamilelik pozuIman Elbani’den hamilelik pozu
Türkiye’nin doğalgaz ithalatı ağustos ayında azaldıTürkiye’nin doğalgaz ithalatı ağustos ayında azaldı
Dengeleri değiştiren anket! İşte AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı…Dengeleri değiştiren anket! İşte AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı…
‘Kırmızı ete su katıyorlar’‘Kırmızı ete su katıyorlar’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan, Burak Deniz’le çok mutlu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener ve Melek Mosso düeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Iman Elbani’den hamilelik pozu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin doğalgaz ithalatı ağustos ayında azaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dengeleri değiştiren anket! İşte AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Kırmızı ete su katıyorlar’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da yasa dış bahis çetesine operasyon! Çete lideri ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın eniştesi çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 107,01 arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’nın ‘Ölüler Ordusu’ Bakhmut’ta… Zelenski’den tepki: ‘Bu çılgınlık’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere’de 70 yıl sonra bir ilk… Yeni hükümdar için para basıldı! İşte ilk görüntüler
SON DAKİKA HABERLERİ
Satın alma işlemi tamamladı! İşte Musk’ın Twitter’ı aldıktan sonra yaptığı ilk işEkim 28, 2022-10:28 am
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !