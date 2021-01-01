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Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !

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Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !
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16 Eylül 2021 - 16:49
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Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı.

TIME dergisinin bu yıl 18. yayımladığı ve dünya çapındaki en etkili isimleri seçtiği TIME 100 listesi açıklandı. Dünyaca ünlü siyasi liderlerin de yer aldığı listede, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, “öncü” isimlerden biri olarak listeye adını yazdırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu listede yer alan Birol, listedeki tek Türk oldu.

“DÜNYA LİDERLERİNE GÜVENİLİR BİR DANIŞMAN”

TIME dergisinde ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry tarafından kaleme alınan yazıda, IEA Başkanı Birol’un yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirerek işlediği belirtildi.

Kerry, “Dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite. Birol, ağırlıklı olarak petrol piyasalarını takip eden bir kurum olan IEA’yı, dünyanın büyük ekonomilerine, enerji teknolojilerinde danışmanlık eden lider bir kurum haline dönüştürdü” ifadeleri yer aldı.

Yazıda ayrıca, IEA’nın 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için hazırladığı kapsamlı yol haritasını, Çin, Hindistan, Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülkenin istediği belirtildi.

ABD BAŞKANI BIDEN DA LİSTEDE

TIME 100 listesinde bu yıl en etkili 100 kişi arasında seçilen isimler arasında, ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla CEO’su Elon Musk, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler de yer aldı.

TALİBAN ÜYESİ DE LİSTEDE

Afganistan’daki Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı olan Abdul Gani Baradar da listede yer aldı.

Dünyaca ünlü derginin hazırladığı metinde, Taliban hareketindeki en önemli kararların şu an Başbakan Yardımcısı olan Abdul Gani Baradar tarafından verilmiş olduğu bilgisi veriliyor. Ayrıca kendisinin “karizmatik bir figür ve çok dindar biri” olduğu da belirtiliyor.

“SESSİZ, GİZLİ BİR ADAM”

Baradar hakkında bir de şu ifadeler yer alıyor: “Nadiren kamuoyuna açıklamalar veya röportajlar veren sessiz, gizli bir adam olan Baradar, yine de, Batı desteğini ve umutsuzca ihtiyaç duyulan finansal yardımı kazanmak için ilgi odağı haline gelecek olan Taliban içinde daha ılımlı bir akımı temsil ediyor. Asıl soru, Amerikalıları Afganistan’dan çıkaran adamın kendi hareketini yönetip yönetemeyeceği.”

KUAFÖRLERE BENZETİLDİ

Listede yer alan Harry – Meghan çiftinin kapak fotoğrafı, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Pek çok kullanıcı aşırı fotoşopu itici buldu, Harry ise ‘aynada yaptığı saçı gösteren’ kuaförlere benzetildi.

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