Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Günlerdir enkaz altındaydı… O detay herkesi kahretti…

Hatay’da göçük altında kalan Taha Duymaz’dan depremin yaşandığı saatlerden itibaren haber alınamıyor. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı merak ediliyordu. Ailesinin perişan olduğunu ve umutların da tükendiğini ifade eden Ragıp Narin, enkaz altından çıkarılan cesetlerin yüzlerinin tanınmaz halde olduğunu açıklamıştı. Son açıklamasında Ragıb Narin, Instagram’dan Taha Duymaz’ın cesedine ulaşıldığını belirtti. Dilan Polat’ın açıkladığı detay ise kahretti…

Taha Duymaz’ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin’den gelen acı haberle sevenleri kahroldu.

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Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay’da yaşayan Taha Duymaz’ın enkaz altında olduğu bilgisi gelmiş ve sevenleri kahrolmuştu.

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Taha Duymaz’ın günlerdir altında olduğu enkazın son durumunu sosyal medyada Ragıb Narin paylaştı. Narin paylaşımında “Çalışma sabahtan beri devam ediyor” dedi.

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Ardından 16 Şubat akşamı yeni açıklama yapan Ragıb Narin, Taha Duymaz’ın Ailesinin perişan olduğunu ve umutların da tükendiğini ifade etti.

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Narin, enkaz altından çıkarılan vefat etmiş insanların yüzlerinin tanınmaz halde olduğunu belirtti ve artık kendinin de umudunun kalmadığını söyledi.

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Taha Duymaz hakkında paylaşımlarıyla dikkat çeken Ragıb Narin’in ardından, Taha’nın depremden 3 saat önce paylaştığı sosyal medyadaki hikayesinde görünen kolyesinden ölüp ölmediğinin tespit edileceği bilgisi geldi.

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İşte Taha Duymaz’ın son paylaşımı…

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Taha Duymaz’ın arkadaşı Ragıb Narin Instagram’dan “Başımız sağ olsun” mesajı yayınlayarak Taha Duymaz’ın öldüğü bilgisini paylaştı.

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”KIZ KARDEŞİ CENAZELERİNİ GÖRMÜŞ” Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dilan Polat ise, Taha Duymaz’ın vefat haberini doğrulayarak ”Kuzenim vardı oralarda, çocukcağız da hırpalandı hep gidip geliyordu. Takdir edersiniz ki, tahmin edilen bir şey. Artık kimse konuşmasın bence. Cenazelerini görmüş kız kardeşi. Yanında Umut varmış. Diğer tarafta da Taha vardı demiş ablası. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağolsun. Mucizeler oluyor evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmasın. İnsanlar huzurlu uyusun.” ifadelerine yer verdi.

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NELER YAŞANDI? Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.

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Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz’ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem… Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu’nun hemen karşısı… Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin”

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Taha Duymaz ve ailesinin enkazdan çıkarılması için çaba veren isimlerden biri de CZN Burak lakaplı Burak Özdemir.

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CZN Burak bu gelişmeden önce konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Bu binada, Taha Duymaz’ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Felaketin ilk günlerinden bu yana Hatay’da olan CZN Burak Instagram hesabında hem Hatay’daki son durumu hem de Taha Duymaz’ı kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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“Yoğun mesajlar geliyor. Ama enkazın içinde hala insan var. Ekipler bir ses duyduğunda Hatay susuyor. İnternet yavaş. Gerekmedikçe mesaj atmayın. Taha’nın olduğu bina 9 katlı bir bina Taha da zemin katta. Bu yüzden en altta kaldığını düşünüyoruz. Hiç kolay olmuyor, 8 katın altından çıkaracağız.

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Bir bina değil binlerce bina yıkıldı burada. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Burası benim memleketim. Her yerde umut arıyor insanlar yaşam için. Sevdikleri gözleri önünde yok oluyor.

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Ve tabi artçı depremler devam ediyor. Ben dün gece Taha’nın olduğu binanın yanında uyudum, çok yoğun bir çalışma yapıldı. Şu an beklemekten başka çaremiz yok. Çalışmalar sürüyor Allah razı olsun. Çıkana kadar orada olacağız. İnşallah kurtarabiliriz.”

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Öte yandan Sosyal medya fenomeni Ümran Avcı, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz’ın duygulandıran videosunu yayınladı. Duymaz’ın videoa “Ben bu kafadayım ve az yaşayacağım” dediği görülüyor.

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ÖLDÜ İDDİALARINA JET YANIT Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz kendi adına açılmış bir sahte hesaptan, Taha’nın hayatını kaybettiğine dair yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirtmişti.

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“Saçma sapan paylaşım yapmayın” diyen abla Duymaz, “Bu acı günümüzde bunu yapmayın artık bu hesap benim değil halen bir haber yok bekliyoruz, ulaşmaya çalışıyorum” diye yazmıştı.

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“TAHA’YLA KONUŞUYORUZ” Taha’nın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığı aktarılırken ünlü şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son durumu aktarmıştı. Saat 04.30’da paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, “Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa konuşuyor, Burak’la. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik.” ifadelerini kullandı.

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TAHA DUYMAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ Mustafa Akan, Derya Uluğ’un ayrıntıları aktarmasını istemesi üzerine konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Taha Duymaz’ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek”

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“TAHA DUYMAZ VE ENKAZ ALTINDAKİLER İÇİN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN” Derya Uluğ konuşmasını “Dualarını esirgemeyin. Yalnızca Taha değil, çok sayıda insan var o binada.” diyerek noktalamıştı.

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Derya Uluğ son yaptığı paylaşımda “Taha’nın olduğu enkaza AFAD geldi. Çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve net bilgi. Orada zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerine yer vermişti.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ta enkaza gidenler arasındaydı.

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Taha’nın abisi ile görüşen Dilan Polat enkaz başında “Taha” diyerek genç fenomene seslenmiş bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti.

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Taha’nın kaldığı evden attığı son storysinde üzerindeki battaniye enkazdan çıkarken Taha Duymaz hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı. Taha’nın altında kaldığı binanın enkazında görülen battaniyenin genç fenomenin son storysindeki ile aynı olduğu görülüyor. Bu görüntü herkesin aklına Taha’ya ulaşıldığını düşündürttü.

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Konuyla ilgili ilk günden itibaren ilgilenen fenomen Dilan Polat da,Taha’nın vefat ettiğini düşündüğü bir story paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

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Öğrendiklerinden sonra midesinin bulandığını söyleyen fenomene “Bu işi çözeceğim” dedi. Dilan Polat açıklamasında “Ben Taha’nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla konuşmak istemiyorum” diyerek gündem oldu.

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Dilan Polat gelen sorular sonrasında üst üste paylaşımlar yaptı. Dilan Polat Taha Duymaz’ın ablası hakkında ise “Yürüyerek değil koşarak yararak giderdim mantığım almıyor” yorumunda bulundu. Polat ayrıca ablanın sosyal medya hesabında yaptığı değişikliği de söyleyerek “Böyle zamanda bunu mu düşünürsün garip” dedi.

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BABASI KONUŞTU Taha Duymaz’ın son durumu hakkında açıklama yapan baba Duymaz “Taha halasının evindeydi. İlk gün özel ekipler vardı. 4 gün oldu artık ne olacağını bilmiyoruz. Ben uzaktayım. Çocuklar ‘Bana burada çalışmalar devam ediyor’ diyor. bekliyoruz’ demişti.

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TAHA DUYMAZ’IN AİLESİ İSYAN ETTİ Tüm ülkeyi yasa boğan depremden sonra Hatay’da günlerdir göçük altında olan Duymaz’ın ailesinin cenazeyi reklam için sakladığı iddiası bile gündeme geldi. Bu iddialar herkesi şoke ederken aile yaşananlara isyan etti. Taha Duymaz’ın kardeşleri “Burada acımızı yaşayamıyoruz. Perişan durumdayız saçma sapan haberlerle bizi zor duruma bırakıyorsunuz” dedi.

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CZN BURAK GÖREVLİLERLE KONUŞTU: TAHA’NIN… Günlerdir enkaz çalışmaları için çabalayan CZN Burak ise o binada çalışma yapan arama kurtarma görevlileriyle konuştu. Ünlü isme konuşan yetkililer “Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız” dedi.

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Taha Duymaz’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren CZN Burak Instagram’dan daha sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

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CZN Burak, “Arkadaşlar bana hep Taha’yı soruyorsunuz ama ben Taha’ya elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ama ben Hataylıyım, benim de burada akrabalarım var. Benim onları da görmem gerekiyor, onların da yanına gelmem gerekiyor. Lütfen biraz anlayış arkadaşlar.” dedi.

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CZN Burak son olarak ise İstanbul’a dönüş yaptığını bu sözlerle duyurdu: “Biz şimdi yola çıktık İstanbul’a doğru gidiyoruz. Gerçekten çok yorulduk, zor şeyler yaşadık ve şahit olduk. Burada kalsam da bir faydam olabileceğini düşünmüyorum. En yakın zamanda tekrar gelmeye çalışacağım ama yine araçlarımız Hatay’a çıkacak İstanbul’dan, arkadaşlarımız yardımcı olacak. Allah yardımcımız olsun.”

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Ailesi hakkında çeşitli iddialarla gündeme gelen Taha Duymaz depreme Hatay’da halasının evinde yakalandı. Kendisinden haber alınamayan fenomen için çalışmalar sürüyor.

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“SİZ BU ACIYI HİSSEDEMEZSİNİZ” Bir açıklama da Taha Duymaz’ın ablasından geldi: “Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim; canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Hâlâ bekliyoruz. Geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim. Burada her çıkan cesede, onlardır diye ölü ya da diri bir umutla bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Siz bu duyguyu, bu acıyı hissedemezsiniz. Bu boş konuşan, ‘saklıyor’ diyen, ‘prim yapıyor’ diyen insanlar Allah size yaşatmasın dilerim.”

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TAHA DUYMAZ KİMDİR? Taha Duymaz, Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşıyor ve henüz 18 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor.

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Sevenleri ünlü isimden sevindirici haberi beklerken, Duymaz’ın felaketten 1 ay önce Armağan Çağlayan’a verdiği röportaj viral olmuştu.

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”KİM NE DERSE DESİN BEN O EVDE MUTLUYDUM” Taha Duymaz’ın sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan sözleri şu şekildeydi:

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Evimiz kırık dökük bir evdi. Kışın soğuğu geçirirdi, sırılsıklam olurduk. Eski bir evdi, zaten 2 metrekarelik bir mutfağım vardı. İnsanların ‘Bir bardak su bile içmem’ dediği mutfağım. Ben yıkılmasını istemiyordum aslında o evin çünkü ben o evde çok mutluydum. Kim ne derse desin, mutfağımı çok seviyordum. İyi kötü anılarımız var o evde ailecek.

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”AMACIM, AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAKTI” O ev yıkılıp başka bir ev yapıldı. Sesimi duyurmama yardımcı oldular sosyal medyada ki zaten benim amacım çocukluğumdan beri aileme güzel bir hayat sunmaktı. Çok şükür bunu başardım. Tam başarmış sayılmam ama çok şükür bir yere de getirdim ailemi. Nerden nereye yani, evi yaptırdık çok şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz.

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