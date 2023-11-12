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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Kasım 2023 - 20:55

1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener, hem güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan tescilli güzel Demet Şener kızıyla birlikte Madrid’e oğlunun yanına uçtu. Hem kızı hem de oğluyla beraber paylaşım yapan Demet Şener’in kızı güzelliğiyle büyüledi.

Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 1

1995 yılında gerçekleşen Miss Turkey‘ de birinci seçilen Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 2

Sık sık paylaşım yaptığı Instagram hesabında kızı ve oğluyla paylaşım yapan Demet Şener’e, ‘Güzellik ailede genetik‘ şeklinde yorumlar yapıldı.

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 3

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerlemeyi tercih etti.

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 4

Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu.

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 5

Kızıyla beraber oğlunu Madrid’de ziyaret eden Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı.

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 6

Demet Şener’in kızı İrem ve oğlu Ömer’in annesine benzerlikleri dikkat çekti.

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 7

Kızı İrem’i görenler güzellik ailede genetik dedi.

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 8

Öte yandan Demet Şener sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 9
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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 10
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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 11
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Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi - Sayfa 12

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