Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener, hem güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan tescilli güzel Demet Şener kızıyla birlikte Madrid’e oğlunun yanına uçtu. Hem kızı hem de oğluyla beraber paylaşım yapan Demet Şener’in kızı güzelliğiyle büyüledi.
1995 yılında gerçekleşen Miss Turkey‘ de birinci seçilen Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Sık sık paylaşım yaptığı Instagram hesabında kızı ve oğluyla paylaşım yapan Demet Şener’e, ‘Güzellik ailede genetik‘ şeklinde yorumlar yapıldı.
Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerlemeyi tercih etti.
Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu.
Kızıyla beraber oğlunu Madrid’de ziyaret eden Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı.
Demet Şener’in kızı İrem ve oğlu Ömer’in annesine benzerlikleri dikkat çekti.
Kızı İrem’i görenler güzellik ailede genetik dedi.
Öte yandan Demet Şener sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. İşte onlardan bazıları…
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