Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener, hem güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan tescilli güzel Demet Şener kızıyla birlikte Madrid’e oğlunun yanına uçtu. Hem kızı hem de oğluyla beraber paylaşım yapan Demet Şener’in kızı güzelliğiyle büyüledi.