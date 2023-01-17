Alkole gelen zam sonrası restoranlarda yeni dönem

Geçen hafta alkollü içeceklere yapılan zam sonrası İstanbul’daki bazı restoranlar sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açmamaya başladı. Alkolü diğer restoranlara göre daha uyguna satıp, yemeği zorunlu hale getiren bu yeni uygulama ise müşterilerin tepkisini çekiyor.

Artan menü fiyatları sonrası tüketici davranışlarında görülen değişikliklerden sonra şimdi de işletme davranışlarında değişiklikler yaşanıyor.

İstanbul’daki bazı restoranlar marketlerden sonra fiyat sabitleme çağrısına uyduklarını duyururken, bazıları ise tepki çeken yeni uygulamalara geçti.

Özellikle Kadıköy’ün en işlek sokaklarından biri olan Güneşli Bahçe’de bazı restoranlar sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açmamaya başladı.

Alkolü diğer restoranlara göre daha uyguna satıp, yemeği zorunlu hale getiren bu yeni uygulama ise müşterilerin tepkisini çekiyor.

SADECE RAKI-MEZE İSTEYENE SERVİS YOK

Panolara çeşitli markaların rakı fiyatlarını asan ve diğer mekânlara göre daha ucuz sattıklarını iddia eden işletmelerin şef garsonları, masaya oturan müşteriden sipariş alırken “Servisimiz yemeklidir. Ara sıcak ya da yemek sipariş etmezseniz servis açamıyoruz” diyor.

Sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açılmıyor.

HEM KUVER HEM SERVİS ÜCRETİ HEM DE GARSONİYE!

Söz konusu işletmelerin başka bir uygulaması da dikkati çekiyor.

“Kuver” ücretinin dışında hesabın yüzde 10’u kadar servis ücretini zorunlu tutup, bunun “garsoniye” olmadığını ısrarla belirtiyorlar.

Yemek ve alkollü içecek için 2 bin TL ödemesi gereken dört kişinin cebinden çıkacak para; kuver (60 TL) ve servis ücretiyle (200 TL) ve ortalama yüzde 10 garsoniye (200 TL) ile 2 bin 460 TL’ye yükseliyor.

Geçmiş yıllarda da “Hem kuver ücreti hem servis ücreti olur mu?” tartışması yaşanmıştı.

‘BİREYSEL BİR PAZARLAMA TEKNİĞİ, GENELE YAYILMADI’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, bu uygulamanın bireysel bir pazarlama tekniği olabileceğini ancak sektöre yayılan genel bir uygulama olmadığını söyledi.

“Herkes müşterisine kendince daha cazip bir ürün sunmak ve işletmeye çekmek amacıyla birtakım pazarlama teknikleri güdüyor” diyen Demirer, şöyle devam etti:

“İnsanlar pandemiden sonra restoranlara duydukları özlem konusunda artık tatmin oldular ve bütçelerine göre harcama yapıp daha rasyonel davranıyorlar. Yani artık köpük bitti.

İşletmeler de daha temkinli davranıp, farklı pazarlama kanalları arıyor olabilir. Ancak bu bireysel bir konu, sektörün geneline yayılan bir uygulama değil.”

TASARRUF ETMEK İÇİN MENÜDE DARALMAYA DA GİDİYORLAR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de, bazı işletmelerin sadece meze ve alkollü içecek sipariş vermek isteyen müşteriye servis açmamaya başlamasını henüz duymadığını ancak pandemiden sonra tüm işletmelerin kendileri için daha tasarruflu uygulamalara geçebildiğini aktardı.

Bunlardan birinin menü kısıtlaması olduğunu söyleyen Bingöl, “Birçok işletmeci menüde daralmaya gidiyor. Çünkü menüde ne kadar çok ürün varsa o kadar çok eleman çalıştırırsın. Bu yüzden 100 çeşit ürünü varsa 70’e, 50’ye indiriyor” dedi.

Restoranlar için bir diğer tasarruf yöntemlerinin ise daha az ve daha nitelikli elemanlarla çalışmak olduğunu anlatan Bingöl, şöyle devam etti:

“Bunun yanında işletmeler müşterilerini artık mekanın belli bir yerinde toplamaya başladı. 300 metrekare bir alan düşünün, önceden tüm alan açıkken şimdi ise müşteriler 100 metrekarelik alanda toplanıyor. Bu da tasarruf yöntemlerinden bir tanesi. Bu gibi değişikliklere uyum sağlayabilen işletmeler ayakta kalacak.”