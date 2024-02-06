‘Tablet Reis’ yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu

Yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla tanınan Onurcan Güzel sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu. Son olarak tarzını yenileyen fenomenin son hali çok konuşulmuştu. Tablet Reis YouTuber Testo’nun yayınladığı videoda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Daha önce intihara kalkıştığını söyledi. Ünlü fenomenin sözleri yürek yaktı.

Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla ‘Hıyarın tadına bakalım‘ demesi sonrası bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran ‘Tablet Reis‘ imaj değişikliği yapmıştı. Yeni imajıyla gündeme gelen fenomen acı dolu hikayesiyle herkesi üzdü.

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İNTİHAR İTİRAFI İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Küçük yaşta tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile hayatımıza giren ve 24 yaşındaki “Tablet reis” olarak bilinen Onurcan Güzel’in yıllar içindeki değişimi uzun süre konuşuldu.

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Hemen hemen hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz ‘Tablet Reis’ zorluklarla dolu hayatını ilk kez Testo Taylan’ın çektiği son videosunda anlattı.

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Güzel, herkesin hafızasına kazınan o tablet videosunu anlattı: “2013 yılında videoyu çekmiştim. Videonun hepsi kurguydu. O dönemler de İnternetten alışveriş yapmak çok popüler değildi. Yapılan alışverişlerde domates, salatalık gibi ürünler çıkıyordu. Ben de bu videoyu buna ithafen çektim.”

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‘Tablet Reis’ babasını 2020 yılında kaybettiğini ondan sonra Youtube’a video atmadığını söyledi. Onurcan, babasının vefatının ardından annesinin zengin bir adamla gittiğini belirtti.

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Halasının emekli maaşı ve TikTok’ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söyleyen Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamıyor.

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Şu anda 35 kilo olduğunu ifade eden Tablet Reis, zayıflığından ötürü vücudunu sevmediğini ve ‘obez olmak istediği için daha önce ağladığını’ belirtti. Fenomen isim daha önce intihar etmeye kalkıştığını ve yoğun bakıma alındığını da itiraf etti.

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Onurcan’ın halasının Testo Taylan’dan isteği ise yeğenine bir iş bulması oldu. Testo Taylan da Mersin’deki işverenlere seslendi. Testo Taylan’ın YouTube videosu sayesinde Onurcan için bağış toplandı, toplanmaya da devam ediyor.

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