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‘Tablet Reis’ yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu

‘Tablet Reis’ yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Şubat 2024 - 11:41

Yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla tanınan Onurcan Güzel sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu. Son olarak tarzını yenileyen fenomenin son hali çok konuşulmuştu. Tablet Reis YouTuber Testo’nun yayınladığı videoda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Daha önce intihara kalkıştığını söyledi. Ünlü fenomenin sözleri yürek yaktı.

'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 1

Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla ‘Hıyarın tadına bakalım‘ demesi sonrası bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran ‘Tablet Reis‘ imaj değişikliği yapmıştı. Yeni imajıyla gündeme gelen fenomen acı dolu hikayesiyle herkesi üzdü.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 2

İNTİHAR İTİRAFI

İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 3

Küçük yaşta tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile hayatımıza giren ve 24 yaşındaki “Tablet reis” olarak bilinen Onurcan Güzel’in yıllar içindeki değişimi uzun süre konuşuldu.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 4

Hemen hemen hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz ‘Tablet Reis’ zorluklarla dolu hayatını ilk kez Testo Taylan’ın çektiği son videosunda anlattı.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 5

Güzel, herkesin hafızasına kazınan o tablet videosunu anlattı:

“2013 yılında videoyu çekmiştim. Videonun hepsi kurguydu. O dönemler de İnternetten alışveriş yapmak çok popüler değildi. Yapılan alışverişlerde domates, salatalık gibi ürünler çıkıyordu. Ben de bu videoyu buna ithafen çektim.”

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 6

‘Tablet Reis’ babasını 2020 yılında kaybettiğini ondan sonra Youtube’a video atmadığını söyledi. Onurcan, babasının vefatının ardından annesinin zengin bir adamla gittiğini belirtti.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 7

Halasının emekli maaşı ve TikTok’ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söyleyen Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamıyor.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 8

Şu anda 35 kilo olduğunu ifade eden Tablet Reis, zayıflığından ötürü vücudunu sevmediğini ve ‘obez olmak istediği için daha önce ağladığını’ belirtti. Fenomen isim daha önce intihar etmeye kalkıştığını ve yoğun bakıma alındığını da itiraf etti.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 9

Onurcan’ın halasının Testo Taylan’dan isteği ise yeğenine bir iş bulması oldu. Testo Taylan da Mersin’deki işverenlere seslendi. Testo Taylan’ın YouTube videosu sayesinde Onurcan için bağış toplandı, toplanmaya da devam ediyor.

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'Tablet Reis' yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi sevenlerini hüzne boğdu - Sayfa 10

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