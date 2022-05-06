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İyi Parti cephesinden Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum!

İyi Parti cephesinden Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum!
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06 Mayıs 2022 - 9:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşananlara İYİ Parti cephesinden ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’dan geldi. Dikbayır, “Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım” dedi. Özdağ’dan yanıt gecikmedi. Özdağ, “Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Suriyeli mülteci tartışması devam ediyor. Bakan Soylu’nun Özdağ için “Hayvandan aşağı bir kişi” sözleriyle alevlenen tartışmaya Özdağ, “Yarın bakanlıktayım” sözleriyle yanıt verdi.

İYİ PARTİ’DEN İLK YORUM
Ümit Özdağ’ın eski partisi olması nedeniyle konuya İyi Parti’den nasıl bir yorum geleceği merak ediliyordu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım” dedi.

ÖZDAĞ’DAN CEVAP GECİKMEDİ
İYİ Partili Dikbayır’a Özdağ’dan yanıt gecikmedi. Özdağ, Dikbayır’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır. Halan sayesinde milletvekili oldun. Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın. Sayın Akşener, alın şu adamın elinden telefonu zeka seviyesi sır olarak kalsın.”

İşte o diyalog:

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