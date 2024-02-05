2024 yılının ilk enflasyonu belli oldu. TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2024 enflasyon rakamları ile ilgili son değerlendirmeler haberimizde.

1 Ocak enflasyonu açıklandı. 2024 Ocak enflasyon rakamları için kritik gün. Aralık ayında yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak açıklanmıştı. Gözler Ocak enflasyonundaydı. İşte Ocak enflasyon rakamları. 2 OCAK ENFLASYONU 2024 AÇIKLANDI Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,86 aylık yüzde 6,70 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2024 (Yİ-Üfe) yıllık yüzde 44,20, aylık yüzde 4,14 arttı.