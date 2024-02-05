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TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2024

TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2024
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Şubat 2024 - 10:06

2024 yılının ilk enflasyonu belli oldu. TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2024 enflasyon rakamları ile ilgili son değerlendirmeler haberimizde.

1OCAK ENFLASYONU 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: TÜİK Enflasyon rakamları/oranları ne oldu (Ocak Enflasyonu)

Ocak enflasyonu açıklandı. 2024 Ocak enflasyon rakamları için kritik gün. Aralık ayında yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak açıklanmıştı. Gözler Ocak enflasyonundaydı. İşte Ocak enflasyon rakamları. 

2OCAK ENFLASYONU 2024 AÇIKLANDI

OCAK ENFLASYONU 2024 AÇIKLANDI

 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,86 aylık yüzde 6,70 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2024 (Yİ-Üfe) yıllık yüzde 44,20, aylık yüzde 4,14 arttı.

 

32024 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI

ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

2024 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023’te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

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