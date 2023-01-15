Nepal’de yolcu uçağı düştü! Kaza yerinden ilk görüntü geldi

Nepal’de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal Ordusu Sözcüsü en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nepal adeta kâbusa uyandı… Yeti Airlines’a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçak düştü.

Yolcu uçağının başkent Katmandu’dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Uçakta 4’ü mürettebat 72 kişinin olduğu açıklandı. Ülke basını kaza nedeniyle çok sayıda ölü olduğunu yazdı.

İlk resmi açıklama ise Nepal ordusundan geldi. Ordu sözcüsü en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ise uçaktaki 10 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu bilgisine yer verildi.