Abisi Tehditler Savurdu !

Ümitcan Uygun şüpheli olarak hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yeniden gözaltına alınması ardından Uygun’un ağabeyi tehditler yağdırdı.

Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan ve 17 Temmuz’da tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de önceki gece evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

Uygun’un ağabeyi gazetecileri ve sosyal medya paylaşımları yapanları tehdit etti. Uygun’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, “İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda” denildi.

“Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir?”

Paylaşımlarda, “Kardeşime yapılan uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece! Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Medya farelerini tek tek ben bu olaydan sonra kişisel görüşeceğim onlarla. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine diz. Analarından erdiği sütü haram edeceğim onlara haram. Sadece bu olay aydınlatıldıktan sonra görüşmek üzere. Köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim o fareleri ben sokakta.

Sizin devletin benim yumruğum kadar etmez. Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye bir şey yapamaz. İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm. Ben abisi olarak her zaman ve her koşullarda yanında olmaya devam edeceğim. Sizin burada yazdığınız yorumlar beni durduramaz boşuna. Ama sizi bulursam tasmayla gezdiririm önce o büyüklerinizden başlarım, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda.” ifadesi kullanıldı.