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MADONNA BAHÇELİ’Yİ KIZDIRDI

MADONNA BAHÇELİ’Yİ KIZDIRDI
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15 Şubat 2023 - 15:04

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabından Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedelere bağış için Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP’a bağış çağrısında bulundu. Madonna, “Bağış yapabileceğiniz en iyi yer” diye yazıp paylaşımına AHBAP’ın web sitesini ekledi. MHP Lideri Bahçeli AHBAP için çok sert konuşmuştu.

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6’lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye’deki depreme kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de ABD’li şarkıcı Madonna oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!”  ifadelerini yazan Madonna, AHBAP platformuna bağış çağrısında bulundu.

Madonna paylaşımının sonuna, “The Best Place to Donate is—-ahbap.org” (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazdı.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hedefinde Ahbap ve BabalaTV vardı. Bahçeli “Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar, Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır” dedi.

“Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir” diyen Bahçeli “Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar, Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?” diye konuştu

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