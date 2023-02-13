Madencilerden öğrencilere ağlatan mesaj

Sınıfın tahtasına yazdıkları mesajda “Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var. Derslerinizi iyi çalışıp aranızda çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin, edin ki başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın. Not: Sevgili öğretmenim bizler sınıfları okulda kullandık. İmkanlarımız dahilinde temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz hakkınızı helal edin” dediler.

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