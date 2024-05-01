Survivor’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi

CANIM YANA YANA OYUN OYNUYORUM

Hilmi Cem ile oyuna çıkan Furkan son anda oyunu rakibine verdi ve sinir krizi geçirdi. Eli sakat olduğu için oyuna çıkmak istemeyen Furkan’a Batuhan da ‘Benim de düellom var sen çık’ dedi. Sakat sakat oyunu çıkıp kaybeden Furkan ise sinirlerine hakim olamadı ve elindeki suluğu fırlattı. Furkan “Beni çıkardığınız için gerçekten sağ olun. Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum” dedi.