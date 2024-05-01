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Survivor’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi

Survivor’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2024 - 13:28

Survivor All Star’da kıran kırana geçen mücadele bayrak yarışına kaldı ve dokunulmazlığı Mavi Takım aldı. Kırmızı Takım’dan ise son eleme adayı belirlendi. Oyunda eli sakat olan Furkan resmen sinir krizi geçirdi. İşte Survivor’da merak edilen detaylar…

Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi - Sayfa 1

Survivor’da haftalar ilerledikçe heyecan daha da artıyor. Mavi Takım’ın dokunulmazlığı aldığı mücadelede yine gerilim yaşandı. Aynı takımdan Furkan ile Batuhan oyuna çıkma tartışması yaşadı. Kırmızı Takım’da ise son eleme adayı oylamada belli oldu. Eleme adayları Yasin, Batuhan ve Yunus Emre’nin ardından son aday da belli oldu.

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Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi - Sayfa 2

12-11 MAVİ TAKIM KAZANDI

Survivor’da müthiş mücadele Mavi Takım’ın son anda kazanması ile sona erdi. Bayrak yarışında Kırmızı Takım’ı 12-11 yenen Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım’da ise bir kişi daha eleme adayı olarak belirlendi.

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Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi - Sayfa 3

CANIM YANA YANA OYUN OYNUYORUM

Hilmi Cem ile oyuna çıkan Furkan son anda oyunu rakibine verdi ve sinir krizi geçirdi. Eli sakat olduğu için oyuna çıkmak istemeyen Furkan’a Batuhan da ‘Benim de düellom var sen çık’ dedi. Sakat sakat oyunu çıkıp kaybeden Furkan ise sinirlerine hakim olamadı ve elindeki suluğu fırlattı. Furkan “Beni çıkardığınız için gerçekten sağ olun. Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum” dedi.

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Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi - Sayfa 4

Oyuna düellom var diye çıkmayan Batuhan’a Yasin “Bizene senin düellondan ya? Düellom var da ne demek? Mevzu Furkan değil mevzu takım” dedi.

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Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu! Furkan sinir krizi geçirdi - Sayfa 5

SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Kırmızı Takım’da yapılan oylamada Sercan 4 oy alarak son eleme adayı oldu. Böylelikle düelloda Yunus Emre ile Sercan eşleşti. Yasin ile de Batuhan eşleşti.

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