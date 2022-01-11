Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti
Survivor ile tanınan eski yarışmacılardan Duygu Bal’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Duygu Bal’ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz yıllarda Survivor’a damga vuran yarışmacı Duygu Bal’ın estetikli son hali sosyal medyada gündem oldu.
Survivor’ın 2014 yılında yayınlanan sezonunun yıldız isimlerinden olan Duygu’nun değişimiyle dikkat çekiyor.
Survivor Duygu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüştü.
Ünlü voleybolcu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.
Bal’ın sosyal medya hesaplarından fotoğraflarına beğeni yağıyor.
İşte Duygu Bal’ın estetik sonrası hali ve cesur pozları…