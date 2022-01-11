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Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti
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11 Ocak 2022 - 14:18

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti

Survivor ile tanınan eski yarışmacılardan Duygu Bal’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Duygu Bal’ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıllarda Survivor’a damga vuran yarışmacı Duygu Bal’ın estetikli son hali sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 2

Survivor’ın 2014 yılında yayınlanan sezonunun yıldız isimlerinden olan Duygu’nun değişimiyle dikkat çekiyor.

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 3

Survivor Duygu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüştü.

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 4

Ünlü voleybolcu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 5

Bal’ın sosyal medya hesaplarından fotoğraflarına beğeni yağıyor.

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 6

İşte Duygu Bal’ın estetik sonrası hali ve cesur pozları…

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 7
Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 8
Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 9
Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 10
Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 11
Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 12

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 14

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 17

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 21

Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti - Sayfa 29

 

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