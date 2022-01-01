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Survivor Berna Keklikler’in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor Berna Keklikler’in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım
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27 Ocak 2022 - 14:43

Survivor Berna Keklikler’in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Survivor All Star 2022 sezonu yarışmacısı Berna Keklikler, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Keklikler’in sevgilisiyle verdiği yarı çıplak pozlar da dikkat çekti.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 1

Survivor All Star 2022 kadrosunda Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla beğeni topladı.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 2

Berna Keklikler, 1989 yılında Almanya’da doğdu.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 3

Ekonomi üzerine eğitim alan Keklikler, uzun yıllar modellik yaptı.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 4

Fitness, yüzme, voleybol ve crunch sporlarıyla ilgilenen Keklikler, Göz6 programını kazandıktan sonra Survivor 2017 sezonuna katılmıştı.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 5

Instagram’da epey aktif olan Keklikler’in 340 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 6

Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacısı, sevgilisiyle verdiği cüretkar pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 7

İşte o pozlar…

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 8
Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 9
Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 10
Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 11
Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 12
Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 13
Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 16

Berna Keklikler’in öne çıkan diğer paylaşımları ise şöyle;

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 17

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 19

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım - Sayfa 26

 

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