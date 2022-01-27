Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup’tan ayrılık sözleri! “Gitmek istemem ancak…”

Göztepe’nin yanı sıra bazı Hollanda kulüplerinin talip olduğu Oğuzhan, “10 yıldır oynadığım kulübümden ayrılmak istemem ama Beşiktaş yönetiminin alacağı her karara saygı duyarım” dedi.

Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından daha iyi performans göstermeye başlayan Oğuzhan Özyakup, ara transferde en çok teklif alan futbolcular arasında yer alıyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Göztepe’nin yanı sıra Hollanda’dan çok sayıda kulüp talip oldu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Feyenoord’da kiralık olarak oynadığı için Hollanda’da iyi bilinen bir futbolcu olan Oğuzhan ise Transfer konusunda kararı Beşiktaş yönetimine bıraktığını bildirdi.

2012’den beri Beşiktaş’ta forma giydiğini, dolayısıyla ayrılık kararı almanın hiç kolay olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, “Teklifler gelmesi sevindirici bir olay ancak ben Beşiktaş’ta oynamaktan büyük mutluluk duyan bir futbolcuyum. Burada şampiyonluklar yaşadım ama hedeflerim bitmedi. Ayrılmak istemem ama yönetimin benimle ilgili alacağı her karara saygı duyarım” diye konuştu.

KARTAL HANNES WOLF’LA GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş’ın, Almanya U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf’a gelecek sezon için teklif yaptığı iddia edildi. Alman Spox’ta yer alan habere göre; sezon sonuna dek Önder Karaveli ile devam edecek olan siyah beyazlı yönetim, 2022-23 sezonun da takımın başına Wolf’u getirmeyi planlıyor. 40 yaşındaki Wolf, daha önce Hamburg, Genk ve Stuttgart’ta teknik direktörlük, Leverkusen ve Borussia Dortmund’un genç takımlarında da antrenörlük yapmıştı.

Spox, Beşiktaş’ın ayrıca Alman teknik direktör Jens Keller ile de görüştüğünü ileri sürdü. 50 yaşındaki Keller, Stuttgart, Schalke, İngolstadt, Union Berlin ve Nürnberg’i çalıştırmıştı.