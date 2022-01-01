Diyanet’in Bütçesi 4 Bakanlığın Üzerine Çıktı

Geçen yıl bakanlıkların hemen hemen tamamı harcamada Bütçe Yasası ile verilen bütçe başlangıç ödeneğini aştı. Hutbelerinde yoksulluk ve açlığın bir sınav olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanlığı da 12.9 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak 2021 yılında 13.1 milyar lira harcadı. Diyanet’in harcamaları dört ayrı bakanlığın bütçesini geride bıraktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri de bu ödenekler üzerinden yürütülüyor. Yıl içerisinde iktidar kurumlara ek ödenek aktarıyor. Böylece kurumların ödenek toplamları artıyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, her ne kadar yıl sonu harcamaları sonradan aktırılanlarla birlikte oluşan toplam ödeneklerin altında kalsa da birçok kurum Bütçe Yasası A Cevtveli’nde verilen bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkmış durumda. Harcamalar, sonradan aktarılan ödeneklerle oluşan toplam ödenekleri ise aşmadı.

Aşmayanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İki bakanlık geçen yıl içerisinde ayrıldığı için de Çalışma Bakanlığı’nın zaten geçen yılın başında belirlenmiş bir başlangıç ödeneği de yoktu.

Hangi bakanlıklar başlangıç ödeneklerinden fazla harcadı?

Bakanlıklar ile bütçe başlangıç ödenekleri ve yıl sonunda yaptıkları harcamalar şöyle:

Adalet Bakanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 23.9 milyar TL, harcaması 28.2 milyar TL.

Milli Savunma Bakanlığı’nın ödeneği 61.4 milyar TL, harcaması 71.2 milyar TL.

İçişleri Bakanlığı’nın ödeneği 10.6 milyar TL, harcaması 13.9 milyar TL.

Dışişleri Bakanlığı’nın ödeneği 5.7 milyar TL, harcaması 6.2 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği 570.2 milyar TL’ydi. Harcaması 739.4 milyar TL oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödeneği 146.9 milyar TL’ydi. Harcaması 152.4 milyar TL oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın ödeneği 77.6 milyar TL’ydi. Harcaması 95.8 milyar TL oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ödeneği 3.3 milyar TL’ydi. 9.8 milyar TL harcamayla kapattı.

Ticaret Bakanlığı’nın ödeneği 6.5 milyar TL’ydi. Harcaması 14.1 milyar TL oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ödeneği 22.8 milyar TL’ydi. 25.8 milyar TL harcadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ödeneği 51.5 milyar TL’ydi. Harcaması 58.2 milyar TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yılki toplam harcaması ise 3.6 milyar TL oldu.