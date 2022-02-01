Estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! Ünlülerin eski halleri şok etti…
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ve Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali’nin estetiksiz halleri hayranlarını şaşırttı.
Sürekli ekran önünde gördüğümüz ünlülerin estetiksiz eski halleri görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar içinde geçirdikleri operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlüleri gören hayranları şaşkına döndü.
İşte ünlülerin estetiksiz halleri…
Linet
Özge Gürel
Özge Ulusoy
Şükran Ovalı
Nihal Candan
Murat Boz
Ahu Tuğba
Hazal Senel
Duygu Özaslan
Petek Dinçöz
Türkan Şoray
Aysun Kayacı
Burçin Terzioğlu
Emina Sandal
Ebru Polat
Songül Karlı
Şevval Şahin
Hilal Altınbilek
Nesrin Cavadzade
Ceyda Ateş
Hadise
Sinem Umaş
Meryem Uzerli
Öykü Serter
Seda Sayan
Ajda Pekkan
Esra Bilgiç
Sibel Can
Hande Erçel
Dilan Deniz Çiçek
Cansu Dere
Birce Akalay
Ebru Yaşar
Yasemin Özilhan
Deren Talu
Melis Sezen
Mine Tugay
Esra Erol
Deniz Akkaya
Demet Akbağ
Ceylan
Demet Özdemir
Seda Sayan
Demet Şener
Emina Sandal
Çağla Şikel
Fatih Ürek
Ebru Şallı
Şeyma Subaşı
Birce Akalay
Serenay Sarıkaya
Pınar Altuğ
Kerimcan Durmaz
Gülşen
İrem Derici
Sıla
Fahriye Evcen
Didem Soydan
Almeda Abazi
Filiz Akın
Pınar Deniz
Gülsüm Ali