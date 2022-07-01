Survivor All Star’da Şampiyon Kim Oldu?

Daha sonra yapılan Nisa, Adem ve Batuhan arasında hangi ismin finale kalacağı SMS’lerle belli olmuştu. En çok oyu olan Nisa ve Adem finale çıkmıştı.

BATUHAN’IN ŞAMPİYONLUĞA VEDASI OLAYLI OLDU

Batuhan’ın şampiyonluğu kazanamaması ardından Batuhan’ın annesinin duruma tepki gösterdiğini söyleyen Ilıcalı, canlı yayında açıklamada bulundu ve “Bir anneye yakışmıyor.” dedi.