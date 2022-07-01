Survivor All Star’da Şampiyon Kim Oldu?

Survivor 2022 All Star şampiyonu belli oldu. Dominik’te başlayan ve 6 ay süren Survivor macerası, Tersane İstanbul’da düzenlenen büyük finalle noktalandı. TV8’de canlı yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor finalinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için mücadele etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022’de artık sona gelindi. Son bölümüyle ekranlara gelen Survivor’da büyük final heyecanı yaşandı.
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29 Haziran’daki bölümde Ayşe ve Nisa SMS oylamasına gitmişti. Adem ile Batuhan da direkt yarı finale çıkmıştı. Dünkü elemede ise Ayşe ile Nisa SMS oylamasına kalmıştı.
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Ayşe ile Nisa arasında halk oylaması sonucunda yarı finalden finale yükselen yükselen isim Nisa olmuştu. Ayşe yarı finalde şampiyonluğa veda etmişti.
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Daha sonra yapılan Nisa, Adem ve Batuhan arasında hangi ismin finale kalacağı SMS’lerle belli olmuştu. En çok oyu olan Nisa ve Adem finale çıkmıştı.
BATUHAN’IN ŞAMPİYONLUĞA VEDASI OLAYLI OLDU
Batuhan’ın şampiyonluğu kazanamaması ardından Batuhan’ın annesinin duruma tepki gösterdiğini söyleyen Ilıcalı, canlı yayında açıklamada bulundu ve “Bir anneye yakışmıyor.” dedi.
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Oğlu Survivor şampiyonu olmadığı için Survivor’ı, prodüksiyon ekibini suçlamanın doğru olmadığını dile getiren Ilıcalı, gerekli açıklamayı da finalin ardından Survivor Extra’da yapacağını belirtti.Survivor All Star’da final gecesinin heyecanı yaşanırken finalistlerden Adem için hazırlanan özel klip büyük beğeni topladı.
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Acun Ilıcalı, eski yarışmacılara söz verdi. Söz alan Barış Murat Yağcı, Adem’i eski sevgilisi olan Nisa’ya karşı desteklediğini söyledi.
ACUN ILICALI’DAN BÜYÜK SÜRPRİZ
Acun Ilıcalı, Survivor’ın finalinin canlı yayınında Fenerbahçe ile Hull City’nin maç yapacağını açıkladı. Maçın Sakarya’da oynanacağını söyleyen Ilıcalı, bunun nedenini yıllar önce Sakarya’da bir organizasyon yapma hayali olduğunu açıkladı.
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ŞAMPİYON KİM OLDU?
En çok oyu alan Nisa şampiyonluğa ulaşarak büyük ödülün de sahibi oldu.
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