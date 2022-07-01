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Ataşehir’de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir’de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler
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01 Temmuz 2022 - 15:34

İstanbul Bebek’te sahil kenarında ve Beşiktaş’ta aracın üzerinde cinsel ilişki olaylarının ardından benzer bir görüntü de Ataşehir’de kayıtlara geçti. Ataşehir’de kimliği belirsiz bir çift, parkta güpegündüz kimseye aldırmadan sevişti. Küçük çocukların da olduğu öğrenilen parktaki o anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te sahil kenarında ve Beşiktaş’ta araç üzerinde cinsel ilişki olayları ülkenin gündemine oturmuştu. Bugün de benzer bir olay Ataşhir’de yaşandı.

Kimliği belirsiz bir çift, Ataşehir’deki bir parkta kimseye aldırmadan sevişti. Küçük çocukların da olduğu parktaki görüntüler, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Parktaki o anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çiftin rahat tavırları ise ‘pes’ dedirtti.

İşte o onlar:

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