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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
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11 Nisan 2022 - 10:48

TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK’e göre bir önceki aya göre 0.5 puan azaldı. Resmi işsizlik oranı Şubat ayında 10,7 oldu. TÜİK’e göre işsizlik düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik şubatta yüzde 10,7 olurken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 olarak kaydedildi.

Şubatta işgücüne katılım oranı bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak, 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 20,7 
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu.

Geniş tanımlı işsizlik azaldı
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olarak tahmin edildi.

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