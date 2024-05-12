Survivor All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Damla Can sitem etti

Survivor All Star’da ilk eleme adayı Sercan Yıldırım olmuştu. Damla Can, Merve’nin Kırmızı takıma Ogeday’ı almasına tepkisini sürdürdü. Dokunulmazlık oyununda Özgür ameliyatlı yerinden sakatlık yaşadı. İkinci eleme adayı belli oldu. İşte detaylar…
Batuhan Karacakaya, Merve’nin seçmelerde eleme potasına göre isim söylediğini ima edererek, “Yunus Emre’yi aldı, Hilmi Cem yerine. Ne alaka? Tamam istatistikte Hilmi Cem ile ben sonradan geldiğimiz için %50 bandında olabiliriz, o biraz daha yukarıda olabilir ama artık yırt o kağıdı. Çünkü biz sonradan geldik, baştan başlasal eyvallah da artık o kağıdı yırtmak lazım. Orada Merve kendine bir can aldı, sonra ne yaptı? Sercan’ı da kendine aldı. Yunus Emre’den +1 oy demek, Sercan’ı da kendine yedek can yaptı.” dedi.
‘BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ’
Damla Can, Merve’nin Ogeday’ı seçmesinden ötürü duyduğu kırgınlığı şu sözlerle ifade etti:
Ben bu sözü vermemiş olsaydım muhtemelen Merve ilk Nagihan’ı seçmeyle başlayacaktı. Bunu gerçekten hiç beklemiyordum ki, bence Ogeday da beklemiyordu. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü biz bu konuyu konuştuk. Ne olursa olsun, Mavi’yi temsil eden ya da Kırmızı’yı temsil eden kadınlarda anlaştık. Erkekler de böyle bir şey söz konusu bile olamazdı ve o Ogeday’ı seçtikten sonra ben kırıldım. Sen resmen ihanet ettin. Demek ki sözüne sadık biri değilmiş.
‘KIRMIZI ÇİZGİN ANLAŞAMAM’
Murat Ceylan’ın, ‘Merve’yle bir anlaşamamıştınız’ sözlerine Damla Can, ‘Bu konuda kırmızı çizgim anlaşamam. Ogeday, Mavi takımın kalesidir bir defa. Mesela Acun Bey de dedi; bazı insanlar Kırmızı’dır, bazı insanlar Mavi’dir diye. Bence Ogeday da onlardan bir tanesi. Kadınlarda anlaşmamız vardı ama erkekler de anlaşmayı bozan Merve oldu. O yüzden de çok bir şey demek istemiyorum. Ben fazla duygusal yaklaşıyorum o yüzden de kiminle başladıysam o kişilerle yola devam etmeyi seviyorum.” cevabını verdi.
DOKUNULMAZLIK OYUNU
Özgür parkurdan yarışırken bir an da kendini yere bıraktı. Tüm yarışmacılar yanına koşarken Özgür acı içinde kıvranıyordu. Özgür, ameliyatlı yerinin ağrıdığını söylerken doktor Erman, bağlara baktığını ifade etti. Özgür müdahale sonrası yarışmaya devam etti.
KAZANAN MAVİ TAKIM
Dokunulmazlık oyununu Mavi takım 12-11’lik skorla kazandı. Takım ödül olarak tavuk dürüm yedi.
ELEME ADAYI
Konseyde Kırmızı takımdan ikinci eleme adayı Yunus Emre Özden oldu.