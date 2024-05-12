Survivor All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Damla Can sitem etti

‘BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ’

Damla Can, Merve’nin Ogeday’ı seçmesinden ötürü duyduğu kırgınlığı şu sözlerle ifade etti:

Ben bu sözü vermemiş olsaydım muhtemelen Merve ilk Nagihan’ı seçmeyle başlayacaktı. Bunu gerçekten hiç beklemiyordum ki, bence Ogeday da beklemiyordu. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü biz bu konuyu konuştuk. Ne olursa olsun, Mavi’yi temsil eden ya da Kırmızı’yı temsil eden kadınlarda anlaştık. Erkekler de böyle bir şey söz konusu bile olamazdı ve o Ogeday’ı seçtikten sonra ben kırıldım. Sen resmen ihanet ettin. Demek ki sözüne sadık biri değilmiş.