Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü

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Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te yaşanan soykırımın 26. yıl dönümü… Katliamda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 soykırım kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 soykırım kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 19 kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından ebedi huzura kavuşacak.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi’nde soykırımın 26’ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.