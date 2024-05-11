Azerbaycan’da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Azerbaycan’ın Lenkeran ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenilirken depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.
CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR
Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.