Suriye’nin Savunma Gücü İçin Türkiye’den Yardım Talebi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye yönetiminin Türkiye’den resmî olarak destek talebinde bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Suriye yönetimi, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini güçlendirmek amacıyla Türkiye’den savunma kapasitesinin artırılması için eğitim, danışmanlık ve teknik destek istedi. Bu gelişme, bölgedeki terörle mücadele faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine zemin hazırlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.

MSB yetkilileri, Türkiye’nin bu talebe olumlu yanıt vererek Suriye’ye savunma gücünü artırıcı nitelikte destek sağlayacağını belirtti. Bu kapsamda, askeri eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının hızla başlatılması için gerekli hazırlıkların sürdüğü aktarıldı. Bakanlık, Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve bölgedeki kalıcı barışın sağlanması için desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, Suriye’nin güvenliğinin sağlanmasına ve terörle mücadeleye yönelik tüm girişimleri desteklediği belirtildi. Türkiye’nin bu yaklaşımı, hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de ülkeler arası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminden gelen bu talebin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceğini ifade etti. Özellikle terörle mücadelede ortak hareket edilmesinin, bölgedeki güvenlik risklerinin azaltılmasında önemli rol oynayacağına dikkat çekildi. Suriye ile iş birliği kapsamında atılacak adımların, hem iki ülke hem de bölge halkı için kalıcı barış ve güvenliğin tesisi yolunda kritik bir önem taşıdığı belirtildi.