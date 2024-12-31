NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE ŞOK CEZA KARARI

Narin Güran cinayetinin ardından görülen davanın ikinci duruşmasında önemli bir karar alındı. Cinayetle ilgili olarak yargılanan Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar, yalnızca suç delillerini saklamak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Bu kararın ardından, davada yer alan önemli isimlerden biri olan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, duruşmalar ve kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adaletin Sağlanmasında Eksiklikler

Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın, vicdanen kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Eren, mahkemenin tüm sanıklar için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçunu talep ettiğini, ancak Bahtiyar’a yalnızca suç delillerini saklamak suçundan ceza verilmesinin adalet açısından tatmin edici olmadığını belirtti. Bu cezanın, Bahtiyar’ın cezaevinde sadece bir yıl kalmasına yol açabileceği ve bu durumun adaletin sağlanmasında bir eksiklik yarattığı ifade edildi.

Gerekçeli Karar ve Delil Durumu

Eren, mahkemeden çıkacak olan gerekçeli kararın uzunluğunun yaklaşık bin sayfa olmasının beklendiğini ve duruşma tutanaklarıyla SEGBİS kayıtlarının da hazırlanmakta olduğunu aktardı. Eren, davada oldukça önemli bir delil olan baz kaydının, Nevzat Bahtiyar’ın Salim Güran’ın evinin önünde olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu kaydın, Bahtiyar’ın cinayet anında olay yerinde bulunduğunu ortaya koyması açısından kritik olduğunu ifade etti. Ancak bu verinin tek başına, Bahtiyar’ın suçlu bulunması için yeterli olup olmayacağının sorgulandığını dile getirdi.

Cinayet Saatine Ait Delillerin İncelenmesi

Nahit Eren, Narin Güran’ın ölüm saatinde Nevzat Bahtiyar’ın olay yerinde bulunduğunu gösteren baz verilerinin olduğunu belirtti. Fakat, bu delillere rağmen cinayetin çözülmesini zorlaştıran bazı noktaların da bulunduğunu vurguladı. Özellikle, Narin Güran’ın bedeninin dere yatağına taşındıktan sonra yapılan DNA testlerinin olumsuz sonuç verdiği, bu durumun cinayetin aydınlatılmasını daha da güçleştirdiğini belirtti. Ayrıca, cinayet sonrası araç hareketliliğiyle ilgili somut bir tespit yapılabilmiş olmamakla birlikte, baz verilerinin cinayetin işlendiği anla örtüştüğünü ifade etti.

Yeni Deliller ve Kamera Kayıtları

Eren, cinayetin işlendiği saat dilimiyle ilgili yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda, Salim Güran’a ait aracın güzergahını tespit ettiklerini söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda, bazı kamera kayıtları ve görüntülerle cinayet saatine ait baz verilerinin uyumlu olduğuna dikkat çekti. Bu bulguların, cinayetin çözülmesinde önemli bir rol oynayabileceğini, ancak yeterli olmayabileceğini ifade etti.

Soruşturma Sürecindeki Derinleşme ve Adaletin Sağlanması

Davanın sürecinde, hem sanıkların savunmalarının hem de ortaya çıkan yeni delillerin soruşturmanın derinleşmesine olanak sağladığı belirtildi. Bu gelişmelerin, cinayetle ilgili daha fazla bilgi edinilmesini mümkün kılmakla birlikte, adaletin sağlanması adına dosya üzerinden yapılacak değerlendirmelerin büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Eren, bu tür davaların sonunda adaletin tam anlamıyla sağlanıp sağlanmayacağına dair net bir yanıtın alınmasının zaman alacağını, ancak sürecin daha da derinleşmesiyle birlikte kararların adaletli olma yolunda ilerleyebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, Narin Güran cinayeti davasında elde edilen deliller, sanıkların cezalandırılması ve süreç boyunca yapılan değerlendirmeler, adaletin sağlanmasında önemli bir etki yaratmakla birlikte, bazı eksikliklerin hala giderilmesi gerektiği belirtilmektedir. Davada verilen kararların ardından, mahkemeden çıkacak gerekçeli kararın ve yapılan soruşturmaların cinayetin tam anlamıyla aydınlatılması açısından belirleyici rol oynaması bekleniyor.

KAYNAK:medyaradar