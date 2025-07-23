ALMANYA’NIN ONAYI SONRASI TÜRKİYE’DE EUROFIGHTER SEVİNCİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte, Türkiye’nin savunma sanayiinde tarihi bir gelişme yaşandı. Bakan Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in imzaladığı Eurofighter Typhoon Mutabakat Zaptı, Türkiye’nin modern savaş uçaklarına erişimi için büyük bir adım olarak değerlendirildi. Bu anlaşma ile birlikte, Türkiye Eurofighter Typhoon kullanıcıları arasına girmeye hazırlanıyor.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya ziyaretinin ardından sürecin hızlandığını belirtti. Özel, “Almanya’nın Eurofighter satışını dondurmasının ardından ben gidip desteğiniz kıymetli dedim. Eurofighter, Türkiye’nin ulusal bir meselesi. Şimdi ise önemli bir adım atıldı. Normalde Erdoğan’ın bize teşekkür etmesi gerekirdi,” ifadelerini kullandı. Almanya’nın onayıyla birlikte Türkiye’de hem askeri çevrelerde hem de kamuoyunda büyük bir memnuniyet yaşanıyor.

Uzmanlar, Eurofighter Typhoon’un Türkiye’ye kazandırılmasının hem askeri gücü artıracağını hem de savunma teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatacağını vurguluyor. Almanya’nın onayıyla birlikte Türkiye, savunma sanayiinde uluslararası iş birliği ve teknolojik gelişim açısından yeni bir sayfa açmış oldu.