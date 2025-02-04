Suriye Lideri Ahmed Şera Ankara’da!

Türkiye, Suriye ile diplomatik ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel daveti üzerine, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şera, Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen uçakla Ankara’ya geldi. Bu kritik ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Suriye Lideri Özel Uçakla Ankara’ya Geldi

Ahmed Şera, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye hareket etti. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda resmi yetkililer tarafından karşılanan Şera, doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

Gündemde Suriye’nin Geleceği Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed Şera’nın görüşmesinde, Suriye’de barışın sağlanması, ülkenin yeniden inşa süreci, mültecilerin güvenli dönüşü ve bölgesel iş birliği konularının ele alınması bekleniyor. Türkiye, Suriye’de kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama noktasında önemli bir aktör olarak öne çıkarken, bu görüşme sürecin hızlandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye-Suriye Arasında Yeni Dönem

Uzun süredir savaşın gölgesinde kalan Suriye, uluslararası arenada yeniden diplomatik açılımlar yapmaya çalışırken, Türkiye ile kurulacak güçlü bağların bölgedeki dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor. Türkiye’nin, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde ekonomik ve insani yardımlarla daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed Şera arasındaki görüşmenin ardından yapılacak resmi açıklamalar, Türkiye-Suriye ilişkilerinin seyrini belirleyecek kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Bu önemli diplomatik temas, bölge siyasetinde yeni bir sayfa açabilir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/