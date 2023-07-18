AKP’nin gözbebeği Katar Türkiye’den kaçıyor

AKP’nin gözbebeği olan ve yatırım için büyük umutlar bağladığı Katar sermayesi Türkiye’den kaçıyor. Son 3 yılda 10 milyar 591 milyon dolarlık Katar sermayesi Türkiye’den çıktı.