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AKP’nin gözbebeği Katar Türkiye’den kaçıyor

AKP’nin gözbebeği Katar Türkiye’den kaçıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Temmuz 2023 - 16:00
AKP’nin gözbebeği olan ve yatırım için büyük umutlar bağladığı Katar sermayesi Türkiye’den kaçıyor. Son 3 yılda 10 milyar 591 milyon dolarlık Katar sermayesi Türkiye’den çıktı.
AKP’nin umut bağladığı, para bulmak için peş peşe ziyaretlerin yapıldığı Körfez ülkeleri Borsa İstanbul’daki yatırımlarını azaltıyor.Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç’ın haberine göre, 2020 yılı sonunda Borsa İstanbul’da en yüksek portföy değerine sahip ülke olan Katar 2022’de üçüncü sıraya geriledi. 2020’de Katar’da yerleşik yatırımcılar Borsa İstanbul’daki toplam yabancı yatırımların yüzde 31’ine sahipken 2022 sonunda payı 19 puan gerilemeyle yüzde 12’ye düştü. Aradan geçen sürede Katar’da yerleşik yatırımcıların Borsa İstanbul’daki portföy değeri ise yüzde 232 düşüşle 15 milyar 160 milyon dolardan 4 milyar 569 milyon dolara geriledi. Üç yılda 10 milyar 591 milyon dolar Katar sermayesi Türkiye’den çıktı.

2019 sonunda portföy değeri bakımında Borsa İstanbul’da dördüncü sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ise yatırımlarıyla 2022’de ilk 15 ülke arasında yer almaması ise dikkat çekti. Borsa İstanbul’da ilk 15 ülke içinde Körfez bölgesinden sadece Katar’ın olması dikkat çekti. Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin 2022 sonuna ilişkin hazırladığı Borsa Trendleri Raporu’na göre, 2022’de Katar’ın toplam portföy içerisindeki payı yıllık bazda 6 puan geriledi.HARAÇ MEZAT PAZARLANACAKAKP iktidarı seçimlerden sonra Körfez sermayesini Türkiye’ye çekmek için yoğun ziyaretler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yaklaşık 200 iş insanı 17-19 Temmuz’da Suudi Arabistan, Katar ve BAE’de iş forumu düzenleyecek. 9 Temmuz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar’a gitmişlerdi. Ayrıca Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile de geçen hafta Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişlerdi.

Prof. Dr. Oğuz Oyan’a göre Körfez’e peş peşe seferler yapılarak elde kalan son kamu varlıklarının adeta bir açık eksiltmedeymiş gibi haraç mezat pazarlanması görüntüsünden kaygı duymak için neden var.

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