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Demirtaş ‘son şans’ diyerek sandığa çağırdı: Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım

Demirtaş ‘son şans’ diyerek sandığa çağırdı: Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mayıs 2023 - 15:31
HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gitme çağrısında bulundu. Demirtaş “Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın” dedi.

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