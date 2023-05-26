Demirtaş ‘son şans’ diyerek sandığa çağırdı: Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ‘ın Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘na desteğini açıklamasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş‘ın mesajı merakla bekleniyordu.
“BU İŞİN ÜÇÜNCÜ TURU DA YOK”
Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turuna 2 gün kala Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na desteğini sürdürerek, şu çağrıyı yaptı:
“Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin.”