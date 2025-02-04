Ümit Özdağ’ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Özdağ, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuş, bu konuşması sonrasında terörle ilişkilendirilen suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Özdağ’ın Tutukluluk Durumu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 21 Ocak tarihinde yaptığı bir konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin politikalarını, ülkenin zararına olacak şekilde sürdürdüklerini iddia etmişti. Özdağ, “Erdoğan’ın iktidarda kalma uğruna Türkiye Cumhuriyeti’ni tehlikeye attığını” ifade etmiş ve bu sözleriyle toplumda büyük yankı uyandırmıştı. Hemen sonrasında gözaltına alınan Özdağ, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçlamalarıyla yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Özdağ’ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna karşı başvurdukları itirazın reddedilmesi üzerine, tutukluluğun devam edeceğini açıkladı. Mahkeme, Özdağ’ın ifadesiyle birlikte yaptığı suçlamaların, kamu düzenini bozan ve toplumda şiddeti körükleyen bir etkiye yol açabileceğine dikkat çekti.

Terör Suçlamaları ve Devam Eden Soruşturma

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından yapılan açıklamalara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Özdağ’ın sözlerinin bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi için yeterli bulgulara rastlanmadığı ifade edilse de, yine de şüpheli bir şekilde devlete karşı şiddeti teşvik edici açıklamalar yaptığı vurgulandı. Bu durum, Özdağ’a yönelik terörle mücadele soruşturmasının daha da derinleşmesine neden oldu. Ayrıca, tutuklama kararının ardından bazı Zafer Partisi üyelerinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Zafer Partisi ve Toplum Tepkisi

Zafer Partisi üyeleri, liderlerinin tutuklanmasını, hükümetin muhalefeti susturmaya yönelik bir stratejisi olarak yorumluyor. Partinin destekçileri, Özdağ’ın özgürlüğü için ülke çapında birçok protesto düzenlerken, sosyal medya platformlarında da #ÖzdağÖzgürOlmalı ve #TutuklamaYok gibi etiketlerle kampanyalar başlattı.

Özdağ’ın durumu, Türk siyasetinin önemli tartışma konularından biri haline geldi. Siyasi liderler, Özdağ’ın tutuklanmasını ve devam eden davayı, ülkedeki ifade özgürlüğü, demokrasi ve adaletin geldiği nokta açısından bir test olarak değerlendiriyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/