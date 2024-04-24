Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Suratına yüzlerce arıyla sakal yaptı. Bu adamı tıraş edebilecek berber var mı?

Suratına yüzlerce arıyla sakal yaptı. Bu adamı tıraş edebilecek berber var mı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
24 Nisan 2024 - 10:52
Bir arıcının yüzünde yüzlerce arı varken kaydedilen görünler sosyal medyada gündem oldu.

Arıcılık yapan bir şahsın arkadaşı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde, şahsın yüzünde yüzlerce arının olduğu görülürken, arıcının tavırlarındaki rahatlık dikkatleri çekti.

Arıcı, kendisini videoya alan arkadaşına, “Her sakallıyı dedeniz sanmayın gençler” ifadesini kullanırken, videonun sonunda, “Beni tıraş edebilecek berber var mı?” diyerek seslendi. Yüzlerce arının, arıcının yüzünde bulunduğu video, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırarken, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Yüzündeki arılarla, arkadaşıyla rahatça konuşan arıcı, kullanıcıları şoke ederken, videodan sonra arıcının ne durumda olduğu merak konusu oldu.

ekran-goruntusu-2024-04-24-085736.png

ekran-goruntusu-2024-04-24-085750.png

ekran-goruntusu-2024-04-24-085809.png

ekran-goruntusu-2024-04-24-085858.png

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varil fiyatı 88,57 dolarBrent petrolün varil fiyatı 88,57 dolar
Tesla’nın karı yüzde 55 düştüTesla’nın karı yüzde 55 düştü
Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdiVatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi
Nuri Alço’nun son durumu belli olduNuri Alço’nun son durumu belli oldu
Görenleri ürkütüyor. Sırrı ortaya çıktı. Telifler var ama kapatılamıyorGörenleri ürkütüyor. Sırrı ortaya çıktı. Telifler var ama kapatılamıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NBA’e ateş düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Brent petrolün varil fiyatı 88,57 dolar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tesla’nın karı yüzde 55 düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suratına yüzlerce arıyla sakal yaptı. Bu adamı tıraş edebilecek berber var mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nuri Alço’nun son durumu belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Görenleri ürkütüyor. Sırrı ortaya çıktı. Telifler var ama kapatılamıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aldatıldığını öğrenen Suriyeli arkadaşını bıçakladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
NBA’e ateş düştüNisan 24, 2024-10:59 am
Brent petrolün varil fiyatı 88,57 dolarNisan 24, 2024-10:58 am
Tesla’nın karı yüzde 55 düştüNisan 24, 2024-10:57 am
Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor!Nisan 24, 2024-10:42 am
Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı!Nisan 24, 2024-10:39 am
İlber Ortaylı korkuttu! Sağlık durumu nasıl?Nisan 24, 2024-10:34 am
AK Parti ile ilgili ‘gereğinin yapılması lazım’ çıkışı!Nisan 24, 2024-10:30 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !