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Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mart 2024 - 10:17
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli Köyü’ndeki dereye düşen yavru köpeği köylüler çıkaramayınca itfaiye çağırdılar.

Yüksekova ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Vezirli Köyünün içenden geçen Büyük Çay Deresi’nde köpek sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekipleri, dereye düşen yavru köpeği kurtarmak için merdiven uzattı. Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla dereye inip, mahsur kalan köpeği alarak yukarı çıkardı. Kurtarılan köpeğe su ve yiyecek verildikten sonra mahalle sakinlerine teslim edildi.

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