İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Şehir Hatları da 18 Kasım Cumartesi günü iptal edilen vapur seferleri ile ilgili duyuruda bulundu.
18 Kasım Cumartesi günü hava şartları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; “Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Adalar-Beşiktaş
Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.”