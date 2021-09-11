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Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi !

Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi !
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11 Eylül 2021 - 12:57
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Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor. Mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi.

Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor. Lider Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği haftada, bordo mavililerle zirveyi paylaşan Fenerbahçe ise Sivasspor’u konuk edecek. Transfer döneminin flaş takımı Beşiktaş, 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

FotoMaç’ın haberine göre, Bu mücadeleler öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte 4 büyüklerin önceki ve güncel şampiyonluk oranlar;

3. HAFTA ORANLARI

Fenerbahçe – 2.90
Beşiktaş – 3.00
Galatasaray – 3.55
Trabzonspor – 3.55

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GÜNCEL ORANLAR

Fenerbahçe: 3.05
Beşiktaş: 3.15
Galatasaray: 3.75
Trabzonspor: 3.75

 

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