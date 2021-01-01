Etiyopya’da Yeni Yıl Hazırlığı! 2014 Yılına Giriyor

Kendine özgü bir takvim ve saat sistemi kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, 2014 yılına girecek. Ülkede yeni yıl öncesi hazırlıklar devam ederken, Başbakan Abiy Ahmed bir kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa’da yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyeleri dağıttı.

Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra, Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil, 06.00’da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken, ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’da başlıyor.

Etiyopya’da “Enkutataş” olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başlaması olarak kabul ediliyor. Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12’inci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13’üncü ay bulunuyor.