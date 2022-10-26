Bakan Kasapoğlu: Türkiye artık bir marka ve sporun üssü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda konuştu.

Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Buradaki esas amaçlarımızdan biri uluslarası sisteme entegre bir ülke olarak toplum grupları arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak. Bu anlamda bir Spor ülkesi olarak, spor markamızı güçlendirirken doping, yapısal ve fiziksel yetersizlikler, sporda şiddet, ırkçılık ve yolsuzluk gibi konularla da müdadeleyi en güçlü şekilde sürdürmek.”

“Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek hepimiz için öncelikli bir hedef olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu yılın başında Avrupa Konseyi’nin temsilcisi olarak WADA’nın mütevelli heyetindeki görevime başladım. Nisan ayında düzenlenen Barış İçin Temiz Spor kampanyasında Türkiye en aktif ülke olarak en üst sıralarda yerini aldı.”

“Futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında bütüncül emniyet, güvenlik ve hizmet yaklaşımı üzerine Avrupa Konseyi sözleşmesinin denetim mekanizması olarak kurulan Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesi’nin ilk ülke izleme ziyareti, 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yapılacak.”

“Sporda yolsuzluk ile mücadelede uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliği taşıyan “Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Sözleşmesi” yine Türkiye’de bu konferans sırasında imzalanacak. Böylece Türkiye, mücadelesine güç katacak ve kararlılığını tüm uluslararası kamuoyuna net bir biçimde ifade edecek.”

“Hep birlikte ortaya koyacağımız idarenin ülkelere güç kazandırmasını ve bu ideale yönelik inancımızı ve tutkumuzu diri tutmamızı hatırlatmak istiyorum. Görüş ayrılıklarımız yerine ortak hayallere odaklanmamız gerektiğine inanıyorum.”

“17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın sporun gelecek vizyonunu yapılandıracağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.”

BAKAN KASAPOĞLU CNN TÜRK’E KONUŞTU: TÜRKİYE OLARAK SPOR DOLU BİR YILI YAŞIYORUZ

Organizasyonla ilgili CNN Türk’e açıklamalar yapan Kasapoğlu, “Türkiye olarak spor organizasyonlarıyla dolu dolu bir yılı yaşıyoruz. Artık madalya sayısına yetişemiyoruz. Braşnların her biriyle ilgili gelişmeler var. Zirveye doğru yürüyen değil. Türkiye artık spor organizasyonlarını seçerek alıyor.” şeklinde konuştu.

VAR sistemi hakkında soruyu da yanıtlayan Kasapoğlu, “Federasyonumuz, ilgili kurullar bu süreci preofesyonel şekilde yakından takip ediyor. Ona göre çalışmalarını artırıyorlar.” dedi.

Kasapoğlu, Türkiye’nin artık bir spor üssü olduğuna vurgu yaparken, “Her branşta gelişimi, zirveyi konuşacağız. Halkımız bunu hak ediyor. O potansiyelimiz var.” ifadelerini kullandı.

“HALİT KIVANÇ HERKESİN ZİHNİNDE BELİRGİN YERİ OLAN BİR İSİMDİ”

Kasapoğlu ayrıca hayatını kaybeden duayen isim Halit Kıvanç’la ilgili “Halit Kıvanç duayen bir isim. Herkesin zihninde belirgin yeri olan bir isim. Başımz sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Onu hep güzel, özgün sesiyle hatırlayacağız.” dedi.