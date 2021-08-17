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Olay Yaratacak İtiraf !

Olay Yaratacak İtiraf !
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17 Ağustos 2021 - 10:32
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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Matteo Ferrari’nin eski sevgilisi Aida Yespica çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Yespica, daha önce hemcinsi ile aşk yaşadığını söyledi.

Ünlü bir kadınla birlikte olduğunu itiraf etti

“İŞKENCE ALTINDA BİLE SÖYLEMEM”
“Ünlü bir kadınla, çılgın bir ilişkim vardı” diyen Venezuella’lı Yespica, “İsmini işkence altında bile söyleyemem. Çünkü herkesin tanıdığı ve gerçekten ünlü biri” dedi.

Sözlerini sürdüren Yespica, “Bir yıl süren ve popülaritesi nedeniyle sona eren gizli bir hikayeydi. Aramızda çok kıskançlık vardı. Daha önce, erkeklerle yaşadığım ilişkilerden daha fazlaydı” şeklinde konuştu.

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İlişkileri sona erdikten sonra ara sıra denk geldiklerini belirten ünlü model, “Bazen birbirimizi görüyoruz ve gülümsüyoruz ama aramızda sadece dostluk var. Geçmişe dair bir tutku kalmadı” ifadelerini kullandı.

Matteo Ferrari ile yaşadığı ilişkiden Aron isimli bir erkek çocuğu bulunan Yespica, ülkesi Venezuella’da güzellik kraliçesi seçilmişti. 39 yaşındaki Aida Yespica, güzellik kraliçeliği sonrası modellik, oyunculuk ve televizyonda sunuculuk da yaptı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü ismin Instagram’da 853 bin takipçisi bulunuyor.


 

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