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Carlo Ancelotti’nin Arda Güler planı!

Carlo Ancelotti’nin Arda Güler planı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ocak 2024 - 10:48

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e güveninin tam olduğu ve fiziksel olarak kendisini geliştirmesi için adım adım ilerlemek istediği öne sürüldü.

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