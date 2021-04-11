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Falcao ile Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı

Falcao ile Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı
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11 Nisan 2021 - 13:40
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Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray’da Fatih Karagümrük maçının ardından bugün Florya’da gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşandı.

Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GS TV’den aktarılan bilgiye göre; Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan Yedlin’in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlandı.

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