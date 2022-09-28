Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında neler oluyor? ‘Ülkücü yargı mensupları bunu konuşuyor…’

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, “Bu dosyada bir gariplik var” başlıklı bugünkü yazısında yargı kulislerinde konuşulan çarpıcı iddiaları kaleme aldı.

“Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim” diyen Pehlivan şunları yazdı:

“Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair… Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut.”

YÜCEL BEKTAŞ DA ÖYLE DEMEMİŞ MİYDİ?

Pehlivan, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş’ın istifasını hatırlatarak kurduğu şu cümleleri aktardı:

“Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca’da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor.”