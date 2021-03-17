HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Son Dakika Haberi: Uçaklar havalandı, ateş açtılar! İsrail gazetesi: Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Son Dakika Haberi: Uçaklar havalandı, ateş açtılar! İsrail gazetesi: Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor
131 views
17 Mart 2021 - 10:49
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Son Dakika Haberi: Uçaklar havalandı, ateş açtılar! İsrail gazetesi: Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor

 

Türk ve Yunan heyetlerinin buluştuğu saatlerde Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nden savaş uçakları Türkiye’ye gözdağı vermek için kalkış yaptı. Çeşme’nin karşısındaki Sakız Adası’nda ise Yunan özel kuvvetler askerleri Lozan Antlaşması’nı ihlal etti. Yunan medyası ‘Türkiye’ye savaş mesajı: Yunanistan için buradayız’ başlıkları atarken, Jerusalem Post gazetesi ise, Türkiye’nin İsrail ve Yunanistan’la çarpışmaya hazırlandığını yazdı.

 

Bir hafta içerisinde İsrail, Fransa, ABD ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle peş peşe tatbikatlar yapan Yunanistan, Türkiye ile görüşmenin gerçekleşeceği bugün de bir başka ülkeyle gövde gösterisine girişiyor. İzmir Çeşme’nin karşısında yer alan Sakız’da ise Yunan özel kuvvetler askerleri silahlarını ateşledi.

 

 

Türkiye ve Yunanistan, istikşafi görüşmelerin 62. randevusu için Salı günü Atina’da buluştu. Kathimerini gazetesi, tarafların başkent Atina’daki bir otelde bir araya geldiğini bildirdi. İstanbul’daki 61. buluşmanın ardından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen görüşmede, Türk ve Yunan dışişleri bakanlığı yetkilileri yer aldı.

 

 

İstikşafi görüşmenin yapıldığı saatlerde Yunan savaş uçakları Girit Adası’na gelen Suudi Arabistan jetleriyle birlikte havalandı. Altı adet Suudi F-15’i, hafta sonu Girit’teki Suda Üssü’ne konuşlandı.

 

 

CNN Türk Atina muhabiri Yorgo Kırbaki, Yunanistan’ın geçen yıl da Birleşik Arap Emirlikleri’yle Girit’te gövde gösterisine giriştiğini hatırlatıp ilk kez Suudi jetlerinin Girit’ten kalkış yaptığını bildirdi.

 

 

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın twitter hesabından paylaştığı fotoğrafları Yunan Genelkurmay Başkanlığı retweetledi. Yunan medyası ise ‘Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savaş mesajı: Yunanistan için buradayız’ başlıkları attı.

 

 

Dünyanın bir numaralı silah alıcısı Suudi Arabistan, son beş yılda ithalatını yüzde 61 artırdı. Kraliyetin özellikle ABD’ye her yıl milyarlarca dolar saçtığı ülkenin 889 savaş uçağı ve helikopteri bulunuyor.

 

İKİ HAFTA SÜRECEK

 

İKİ HAFTA SÜRECEK

Türkiye’ye gözdağı vermek için icra edilen Girit’teki tatbikat iki hafta sürecek, Suudi Arabistan’ın Atina Büyükelçisi Saad el Ammar da uçakların üsse konuşlandığı gün adayı ziyaret etti.

 

 

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Twitter hesabından “Suudi F-15’leri Girit’in kalesine geldi. Şahin Gözü [Falcon Eye] tatbikatı Doğu Akdeniz’de başlıyor. Bölgede barış ve istikrar için birlikte çalışıyoruz” mesajını paylaştı.

 

 

Türkiye’ye karşı geniş bir cephe oluşturmaya çalışan Yunanistan, elindeki Patriot bataryalarından birini de yine Suudi Arabistan’a göndermeyi planlıyor. Atina yönetiminin elinde altı Patriot savunma sistemi bulunuyor.

 

ABD VE FRANSIZ JETLERİ HAVALANACAK

 

ABD VE FRANSIZ JETLERİ HAVALANACAK

Yerel medya, Yunan ve Suudi savaş uçaklarına ABD’ye ait F-18’lerin de katılacağını yazdı. Haberlere göre, Fransız ve Amerikan jetleri ayrıca Yunanistan’ın bağımsızlığının kutlanacağı 25 Mart’ta da havalanacak.

 

 

Yunan ordusu, Girit açıklarında geçen hafta ABD uçak gemisi USS Eisenhower’ın başını çektiği 22 gemilik filoyla birlikte tatbikat düzenledi. ABD filosu Yunanistan’ın ardından İsrail’le tatbikat düzenledi.

 

 

Birkaç gün sonra ise bu kez İsrail, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz’in ortasında denizaltıların başrolde olduğu bir gövde gösterisine girişti. Tel Aviv, Noble Dina tatbikatına ilk kez Fransa ve Güney Kıbrıs’ın katıldığını açıkladı.

 

JP: TÜRKİYE ÇARPIŞMAYA HAZIRLANIYOR

 

JP: TÜRKİYE ÇARPIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye, Salı günü İsrail, Yunanistan ve AB’ye nota verdi. Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğu elektrik projesinin güzergahı Türkiye karasularından geçiyor ve Ankara kendisine bilgi verilmediğini vurguluyor.

 

 

İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, Ankara’nın nota vermesi üzerine “Türkiye East Med için İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği ile çarpışmaya hazırlanıyor” başlığıyla bir haber yayımladı. Gazete, Türkiye’nin amacının İsrail’le ilişkileri koparmak olduğunu savundu.

 

 

Yunan ordusunun özel kuvvetler askerleri ise, Çeşme’nin karşısında yer alan Sakız Adası’nda tatbikata girişti. Silahların ateşlendiği ve sahile botlarla çıkarma yapılan görüntüler, Yunanistan’ın gayr-ı askeri statüdeki Sakız’da kuralları ihlal ettiğini kanıtlıyor.

 

BÜYÜKELÇİDEN SKANDAL AÇIKLAMA

 

BÜYÜKELÇİ’DEN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD’nin Doğu Akdeniz’de istikrar için Yunanistan’la işbirliğini artıracağı vurgulanan resmi açıklamada, tatbikatın tüm organizasyonunun Yunan deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.

 

 

ABD’nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, iki ülkenin savunma işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini dile getirip “Özellikle IKE Taarruz Grubu’nu Akdeniz’de görmekten gurur duyuyuyorum” dedi.

 

ABD SAFINI SEÇTİ

 

ABD SAFINI SEÇTİ

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz’i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye’ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021’in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit’ten Selanik’e kadar neredeyse tüm Ege Denizi’ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz’de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan’ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs’a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD’de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’ı Girit’e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

 

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan’a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik’ten güneydeki Girit’e uzanıyordu. Suda Üssü’nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le birlikte gezen Pompeo’nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD’nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü’ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.

 

 

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD’den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan’a ilk F-35’lerin 2021’de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan’a verecek ve jetler 25 Mart’taki törenlerde uçacaktı.

 

İLK DRONELAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR

 

İLK DRONE’LAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA’larına karşı Yunanistan Ege Denizi’ndeki İskiri Adası’na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail’den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.

 

Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.

 

Yunanistan, söz konusu iki drone’la Ege Denizi’ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.

 

Atina yönetimi, Türk SİHA’larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nden SkyKnight veya İsrail’den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.

ABD’den Fransa’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Suudi Arabistan’a, Mısır’dan İsrail’e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri’ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail’in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran HükümettirMuharrem İnce: Andımızı Kaldıran Hükümettir
Erdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar EtmişErdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar Etmiş
Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para CezasıEkrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası
Mansur Yavaş Twitch’e Girdi, Sosyal Medya Coştu! Mansur Yavaş’ın İlk Yayını Ne Zaman?Mansur Yavaş Twitch’e Girdi, Sosyal Medya Coştu! Mansur Yavaş’ın İlk Yayını Ne Zaman?
Son dakika haberler… Türkiye Yunanistan’a rest çekti: Hiçbir kıymeti yok!Son dakika haberler… Türkiye Yunanistan’a rest çekti: Hiçbir kıymeti yok!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Elvan KİT’lerdeki Yönetici Maaşları Sorusuna Yanıt Veremedi, Topu Erdoğan’a Attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran Hükümettir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Şendir ve oğlunun maskesiz AVM turu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar Etmiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Instagram yeni özelliklerini duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haberi: Uçaklar havalandı, ateş açtılar! İsrail gazetesi: Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haber: Dikkat çeken değişim! 11 kentte yasak alarmı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Elvan KİT’lerdeki Yönetici Maaşları Sorusuna Yanıt Veremedi, Topu Erdoğan’a AttıMart 17, 2021-5:05 pm
Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran HükümettirMart 17, 2021-5:01 pm
Burcu Şendir ve oğlunun maskesiz AVM turuMart 17, 2021-4:55 pm
Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istediMart 17, 2021-4:49 pm
Erdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar EtmişMart 17, 2021-3:02 pm
Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para CezasıMart 17, 2021-2:53 pm
Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”Mart 17, 2021-2:46 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.