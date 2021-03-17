Son Dakika Haberi: Uçaklar havalandı, ateş açtılar! İsrail gazetesi: Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor

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Son Dakika Haberi: Uçaklar havalandı, ateş açtılar! İsrail gazetesi: Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor

Türk ve Yunan heyetlerinin buluştuğu saatlerde Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nden savaş uçakları Türkiye’ye gözdağı vermek için kalkış yaptı. Çeşme’nin karşısındaki Sakız Adası’nda ise Yunan özel kuvvetler askerleri Lozan Antlaşması’nı ihlal etti. Yunan medyası ‘Türkiye’ye savaş mesajı: Yunanistan için buradayız’ başlıkları atarken, Jerusalem Post gazetesi ise, Türkiye’nin İsrail ve Yunanistan’la çarpışmaya hazırlandığını yazdı.

Bir hafta içerisinde İsrail, Fransa, ABD ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle peş peşe tatbikatlar yapan Yunanistan, Türkiye ile görüşmenin gerçekleşeceği bugün de bir başka ülkeyle gövde gösterisine girişiyor. İzmir Çeşme’nin karşısında yer alan Sakız’da ise Yunan özel kuvvetler askerleri silahlarını ateşledi.

Türkiye ve Yunanistan, istikşafi görüşmelerin 62. randevusu için Salı günü Atina’da buluştu. Kathimerini gazetesi, tarafların başkent Atina’daki bir otelde bir araya geldiğini bildirdi. İstanbul’daki 61. buluşmanın ardından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen görüşmede, Türk ve Yunan dışişleri bakanlığı yetkilileri yer aldı.

İstikşafi görüşmenin yapıldığı saatlerde Yunan savaş uçakları Girit Adası’na gelen Suudi Arabistan jetleriyle birlikte havalandı. Altı adet Suudi F-15’i, hafta sonu Girit’teki Suda Üssü’ne konuşlandı.

CNN Türk Atina muhabiri Yorgo Kırbaki, Yunanistan’ın geçen yıl da Birleşik Arap Emirlikleri’yle Girit’te gövde gösterisine giriştiğini hatırlatıp ilk kez Suudi jetlerinin Girit’ten kalkış yaptığını bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın twitter hesabından paylaştığı fotoğrafları Yunan Genelkurmay Başkanlığı retweetledi. Yunan medyası ise ‘Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savaş mesajı: Yunanistan için buradayız’ başlıkları attı.

Dünyanın bir numaralı silah alıcısı Suudi Arabistan, son beş yılda ithalatını yüzde 61 artırdı. Kraliyetin özellikle ABD’ye her yıl milyarlarca dolar saçtığı ülkenin 889 savaş uçağı ve helikopteri bulunuyor.

İKİ HAFTA SÜRECEK

Türkiye’ye gözdağı vermek için icra edilen Girit’teki tatbikat iki hafta sürecek, Suudi Arabistan’ın Atina Büyükelçisi Saad el Ammar da uçakların üsse konuşlandığı gün adayı ziyaret etti.

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Twitter hesabından “Suudi F-15’leri Girit’in kalesine geldi. Şahin Gözü [Falcon Eye] tatbikatı Doğu Akdeniz’de başlıyor. Bölgede barış ve istikrar için birlikte çalışıyoruz” mesajını paylaştı.

Türkiye’ye karşı geniş bir cephe oluşturmaya çalışan Yunanistan, elindeki Patriot bataryalarından birini de yine Suudi Arabistan’a göndermeyi planlıyor. Atina yönetiminin elinde altı Patriot savunma sistemi bulunuyor.

ABD VE FRANSIZ JETLERİ HAVALANACAK

Yerel medya, Yunan ve Suudi savaş uçaklarına ABD’ye ait F-18’lerin de katılacağını yazdı. Haberlere göre, Fransız ve Amerikan jetleri ayrıca Yunanistan’ın bağımsızlığının kutlanacağı 25 Mart’ta da havalanacak.

Yunan ordusu, Girit açıklarında geçen hafta ABD uçak gemisi USS Eisenhower’ın başını çektiği 22 gemilik filoyla birlikte tatbikat düzenledi. ABD filosu Yunanistan’ın ardından İsrail’le tatbikat düzenledi.

Birkaç gün sonra ise bu kez İsrail, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz’in ortasında denizaltıların başrolde olduğu bir gövde gösterisine girişti. Tel Aviv, Noble Dina tatbikatına ilk kez Fransa ve Güney Kıbrıs’ın katıldığını açıkladı.

JP: TÜRKİYE ÇARPIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye, Salı günü İsrail, Yunanistan ve AB’ye nota verdi. Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğu elektrik projesinin güzergahı Türkiye karasularından geçiyor ve Ankara kendisine bilgi verilmediğini vurguluyor.

İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, Ankara’nın nota vermesi üzerine “Türkiye East Med için İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği ile çarpışmaya hazırlanıyor” başlığıyla bir haber yayımladı. Gazete, Türkiye’nin amacının İsrail’le ilişkileri koparmak olduğunu savundu.

Yunan ordusunun özel kuvvetler askerleri ise, Çeşme’nin karşısında yer alan Sakız Adası’nda tatbikata girişti. Silahların ateşlendiği ve sahile botlarla çıkarma yapılan görüntüler, Yunanistan’ın gayr-ı askeri statüdeki Sakız’da kuralları ihlal ettiğini kanıtlıyor.

BÜYÜKELÇİ’DEN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD’nin Doğu Akdeniz’de istikrar için Yunanistan’la işbirliğini artıracağı vurgulanan resmi açıklamada, tatbikatın tüm organizasyonunun Yunan deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.

ABD’nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, iki ülkenin savunma işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini dile getirip “Özellikle IKE Taarruz Grubu’nu Akdeniz’de görmekten gurur duyuyuyorum” dedi.

ABD SAFINI SEÇTİ Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz’i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye’ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021’in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit’ten Selanik’e kadar neredeyse tüm Ege Denizi’ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz’de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan’ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs’a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD’de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’ı Girit’e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan’a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik’ten güneydeki Girit’e uzanıyordu. Suda Üssü’nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le birlikte gezen Pompeo’nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD’nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü’ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD’den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan’a ilk F-35’lerin 2021’de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan’a verecek ve jetler 25 Mart’taki törenlerde uçacaktı.

İLK DRONE’LAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA’larına karşı Yunanistan Ege Denizi’ndeki İskiri Adası’na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail’den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.

Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.

Yunanistan, söz konusu iki drone’la Ege Denizi’ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.

Atina yönetimi, Türk SİHA’larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nden SkyKnight veya İsrail’den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.

ABD’den Fransa’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Suudi Arabistan’a, Mısır’dan İsrail’e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri’ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail’in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.