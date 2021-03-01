Aldatılan ve Kandırılanlar Partisi mi İktidarda?

Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde yaptığı ‘aldandık’ açıklamalarını değerlendirdi.

Gazeteci Murat Yetkin, YetkinReport’taki son yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Yetkin’in “‘Aldatılan’ ve ‘Kandırılanlar’ Partisi mi iktidarda?” başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı münasebetiyle TBMM’de yaptığı konuşmada bir kez daha Cemaat tarafından “aldatılmış” olduklarından söz etti. Fethullah Gülen Cemaati, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) “dinin kutsiyetiyle” aldatmış, henüz bilmediğimiz bir vaatle kandırmış, böylece devlet içinde yasadışı örgütlenmesini geliştirmişti. Adeta devlet, AK Parti’nin siyaset kurtları tarafından değil de saf Anadolu çocukları misali “Aldatılan” ve “Kandırılanlar” Partisi (AKP) tarafından yönetilmişti son on dokuz yıldır.

On dokuz yıldır AK Parti mi iktidarda, yoksa AKP mi? Bu “aldatılan” söylemi ne kadar geçerli? Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerinde duracağız biraz.”