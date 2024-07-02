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Külliye’den CHP’ye ‘Suriyeliler’ yalanlaması!

Külliye’den CHP’ye ‘Suriyeliler’ yalanlaması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Temmuz 2024 - 13:53
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in, “Suriyeliler’e vergi muafiyeti var. Devlet yardımı var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar” sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi.

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